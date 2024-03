Situación de los 17 colombianos presos en Haití: Mañanas Blu, marzo 4 de 2024

El lunes, 4 de marzo, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo Sondra Macollins, abogada de los exmilitares colombianos detenidos en Haití acusados de asesinar a un expresidente de este país, quien entregó detalles sobre la situación de los presos, por qué no escaparon de la cárcel como muchos y el traslado a otro centro penitenciario.

“Quienes están luchando por su inocencia y su libertad no les va mejor en la cárcel, pero les va peor en la calle. Realmente”, indicó.

Por otro lado, se conectó Rafael Bolaños, alcalde de Quibdó, quien dio detalles sobre la masacre en la región este fin de semana, en la que otras tres personas resultaron heridas.

“Lo que nos han manifestado las autoridades hasta el momento es que las cuatro personas fallecidas, al parecer, hacían parte de uno de los grupos delincuenciales que opera en la ciudad. Fue un tema muy interno, un ajuste de cuentas; está un grupo especial del CTI que fue desplazado desde Bogotá a Quibdó con el propósito de realizar las investigaciones y dar claridad de qué fue lo que pasó e identificar plenamente las personas fallecidas”, señaló.

Publicidad

También se conectó Diego Burgos, hermano de Juan Camilo Burgos, ciudadano desaparecido la semana pasada en Bogotá, para dar detalles de la última vez que lo vieron y seguir buscando pistas para dar con su paradero.

“Lo empezamos a extrañar el miércoles en la noche. Nosotros normalmente nos comunicamos. Tenemos un grupo familiar en donde normalmente nos avisamos cuando cada uno llegó a sus hogares o cuándo o dónde estamos. Empezamos a extrañarlo. En la noche de ese mismo miércoles no aparecía, ya no respondía, ya tenía, obviamente, su celular apagado. En la madrugada del jueves, al ver que no regresa a la casa, pues ahí ya empezamos a preocuparnos”, dijo.

Publicidad

Por último, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, se conectó para hablar sobre las amenazas de las bandas delincuenciales hacia los conductores y transportadores de la zona.

“Estamos trabajando junto con las empresas de transporte de la ciudad, junto con la Policía Metropolitana todas las unidades investigativas haciendo un "plan guitarra" para acompañar y fortalecer, por supuesto, la seguridad de los transportadores y garantizando la movilidad de los ciudadanos”, añadió.

Escuche el programa completo: