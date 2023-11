Triunfo de Javier Milei en Argentina: Mañanas Blu, noviembre 20 de 2023

Este lunes, 20 de noviembre, para hablar sobre el histórico triunfo del libertario Javier Milei sobre el oficialista Sergio Massa en las elecciones de Argentina, llevadas a cabo el domingo, se conectó a Mañanas Blu, con Néstor Morales, la exministra de Seguridad de Argentina y excandidata presidencial Patricia Bullrich, y el diputado nacional por La libertad avanza Alberto Benegas Lynch.

“Me pareció un poco pasado de tono el tuit del presidente colombiano, con todo respeto a los colombianos. No estuvo a la altura de un presidente que tiene que saludar al presidente de la Argentina electo. Catalogándolo, diciendo que había ganado la ultraderecha, me parece que es una politización que la relación entre Argentina y Colombia no tiene que tener”, dijo Bullrich sobre la reacción de Gustavo Petro.

Por su parte, Benegas recalcó que “Javier sí puede hacer recortes fenomenales en el gasto y asfixiar el sistema político, sin emitir un solo peso más y eventualmente asumir los resabios que tiene la inflación”.

Entretanto, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, explicó de qué se trata la propuesta de que las estatales Ecopetrol y Pdvsa se conviertan en socias para que la petrolera colombiana explore gas y petróleo en Venezuela .

Publicidad

"Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socio de Pdvsa en la explotación de campos de gas y de petróleo en Venezuela", aseguró Petro, después de conversar con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en su cuarta visita a Caracas, en la que ha estado acompañado por el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, entre otras autoridades.

Por último, acerca del fallecimiento de Luz Piedad Eusse, conocida como Lupi , quien murió este domingo tras un accidente en el Autódromo de Tocancipá , Cundinamarca.

“Lamentablemente, algo inimaginable. En la terraza del Autódromo Lupi subió a hacer ese post, estaba hablando con mi esposa y mi suegra, estaban arriba donde ocurrió todo (…) Estaban hablando, se tomaron una foto y, finalmente, mi esposa baja y dos o tres minutos después sentimos un estruendo. Pensé que había caído un rayo muy cerca porque fue muy fuerte, pero empezaron a correr personas y había gritos de auxilio”, describió Soler.

Publicidad

Escuche el programa completo en el audio adjunto: