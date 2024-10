Alcalde de Cali: "No soy del Pacto Histórico; dejamos de un lado la ideología por la COP16"

La edición COP16, la mayor conferencia mundial sobre protección de la naturaleza arranca oficialmente este lunes en Colombia, con los países adherentes presionados por el jefe de la ONU para que "pasen de las palabras a los hechos" y acrecienten un millonario fondo que frene la pérdida de biodiversidad.

En la apertura de esta COP16 celebrada la víspera, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, instó a las partes a hacer una "inversión significativa" en el Fondo Marco Mundial para la Biodiversidad (GBFF), que fue creado el año pasado, y a "comprometerse a movilizar otras fuentes de financiación pública y privada".

En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde Alejandro Eder destacó que la COP16 es el evento de biodiversidad más grande de la historia, con más de 23.000 delegados confirmados. Además, es la primera vez que asisten jefes de Estado y el secretario general de las Naciones Unidas a una COP de biodiversidad.

"Es la primera vez que el mundo está mirando a Cali por una razón positiva. Nosotros lo que pudimos demostrar no es que solo podemos organizar un evento de talla mundial, sino que lo hicimos en tiempo récord", destacó.

Cali se ha preparado intensamente en los últimos seis meses para recibir a esta importante cumbre. Resaltó que la transformación de Cali es evidente, tanto en su infraestructura como en su forma de abordar los desafíos políticos. Aseguró que el trabajo conjunto y la reconciliación han sido fundamentales para lograr avances y cambiar la realidad de la ciudad.

En ese sentido destacó, el trabajo del Gobierno para traer la COP16 a Colombia, "Me pareció visionario de la de la ministra Susana Muhamad buscar la COP16 para Colombia. Cuando se cuando Colombia es asignada a la COP, nosotros empezamos a buscar la sede y ahí le agradezco al Gobierno nacional, al presidente, a la vicepresidenta que abogó mucho para que fuera en Cali habernos confiado en eso", dijo.

Y agregó "Yo no soy de la línea política del presidente. Yo no soy del Pacto Histórico. Yo no soy de izquierda, pero nosotros logramos poner nuestras diferencias políticas o ideológicas a un lado para a trabajar, para sacar algo adelante, que es importante no solo para Colombia, sino para la humanidad".

Cali se está convirtiendo en una ciudad vibrante donde todos los sectores pueden trabajar unidos para sacar adelante proyectos importantes. En cuanto a la seguridad durante la COP16, el alcalde asegura tener plena confianza en las fuerzas de seguridad de Colombia.

Según explicó, se ha desplegado un gran número de policías y militares para garantizar la seguridad de los participantes y ciudadanos. Cali está preparada para enfrentar cualquier amenaza y garantizar un evento pacífico.

Después de la COP16, el Alcalde se imagina una Cali reconciliada, donde prevalezca la unión y el trabajo conjunto. Se espera que la cumbre de alcaldes sea un espacio para firmar un pacto en pro de la protección de la biodiversidad y la lucha contra las actividades ilegales que afectan al medio ambiente. El objetivo es recuperar el espacio público y trabajar para que Cali sea una ciudad sostenible y ejemplo para otras ciudades del mundo. Durante la COP16, habrá diferentes zonas abiertas al público en Cali, como la zona verde y el circuito de biodiversidad. En estas zonas se llevarán a cabo eventos culturales, muestras medioambientales y se promoverá el emprendimiento verde. Además, se celebrará la Feria de Artesanías del Suroccidente Colombiano, donde se podrán adquirir artesanías de distintas comunidades del país.

Escuche aquí la entrevista: