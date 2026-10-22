Alertan llegada y uso de llantas chinas: impacto al medioambiente en Colombia

La llegada de llantas nuevas para autobuses y camiones procedentes de China a precios considerablemente bajos encendió las alertas en Colombia por sus posibles efectos sobre la industria nacional y el medioambiente.

Acoplásticos advirtió que una parte de estos productos no cumple con las condiciones de calidad necesarias para ser sometida a procesos de reencauche, lo que limita su aprovechamiento, reduce su vida útil y aumenta los impactos ambientales asociados a su disposición final.

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La advertencia se produce en medio de una investigación antidumping sobre las importaciones de llantas nuevas para vehículos de carga y transporte de pasajeros originarias de China. Frente a este proceso, el gremio manifestó su respaldo a la adopción de medidas comerciales que permitan corregir las distorsiones de precios y garantizar condiciones de competencia equitativas para los fabricantes nacionales y las empresas dedicadas al reencauche.

Según Acoplásticos, el ingreso de llantas a precios que, en algunos casos, estarían incluso por debajo del costo de las materias primas utilizadas para fabricar estos productos y para reencauchados representa un riesgo para la sostenibilidad de esta actividad productiva.



“La competencia en el mercado debe darse en condiciones equitativas. Cuando ingresan productos al mercado a precios por debajo de los costos de producción, se pone en riesgo la actividad empresarial, con el empleo y las capacidades productivas que el país ha construido”, afirmó Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos.



El impacto ambiental de las llantas que no pueden reencaucharse

Uno de los principales cuestionamientos del gremio está relacionado con la economía circular y las posibilidades de extender la vida útil de las llantas. El reencauche permite recuperar neumáticos usados mediante la sustitución de su banda de rodamiento, siempre que cumplan las condiciones técnicas y de seguridad necesarias. Este proceso contribuye a aprovechar mejor los materiales, disminuir la demanda de materias primas y reducir la generación de residuos.

Sin embargo, Acoplásticos advierte que algunas de las llantas importadas no reúnen las características necesarias para ser reencauchadas posteriormente.

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“El problema no es la importación per se, es el ingreso de llantas a precios muy bajos, que sacan del mercado a la industria nacional, y que, además, no cumplen con los estándares de calidad para ser reencauchadas nuevamente, con lo cual se reduce su vida útil y aumenta su impacto ambiental”, concluyó Mitchell.