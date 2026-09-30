Colsubsidio recibe certificación Basura Cero Categoría Oro por proyectos en sostenibilidad

Colsubsidio viene desarrollando una estrategia ambiental que combina conservación de ecosistemas, educación, aprovechamiento de recursos, energías renovables y economía circular. Dentro de este enfoque sobresale el proceso adelantado en Piscilago hacia la certificación Basura Cero Categoría Oro, acompañado por iniciativas que trasladan la gestión ambiental a espacios turísticos y hoteleros.

La sostenibilidad forma parte de un modelo institucional compuesto por cinco líneas estratégicas: solidez financiera orientada a la equidad, transparencia y gobierno corporativo, desarrollo humano integral, talento humano y conservación ambiental. Es precisamente este último componente el que reúne acciones asociadas con el turismo responsable, la protección de la biodiversidad, el uso adecuado de los recursos naturales y una propuesta gastronómica con propósito.

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Uno de los escenarios donde esta visión adquiere mayor alcance es Piscilago, parque acuático y de conservación que desarrolla actividades relacionadas con investigación, educación ambiental y protección del Bosque Seco Tropical. Este ecosistema se encuentra entre los ambientes naturales más amenazados del país y constituye uno de los ejes de las iniciativas ambientales implementadas en el parque.

Durante el último año, más de 449.000 personas participaron en actividades de educación ambiental y tuvieron acceso a contenidos relacionados con conservación, Bosque Seco Tropical, protección de la fauna y prevención del tráfico ilegal de especies. La dimensión educativa se complementa con el registro de 222 especies de aves, 52 mamíferos, 49 artrópodos, 34 reptiles y 19 anfibios.



Un recorrido para conocer el Bosque Seco Tropical

Dentro de las experiencias desarrolladas en Piscilago se encuentra el Dosel del Bosque, un recorrido elevado de 500 metros que se inauguró hace seis meses y que permite observar el ecosistema desde diferentes niveles, incluidos sectores correspondientes a las copas de los árboles y el suelo y donde se conservan especies en peligro de extinción como el mono araña del Magdalena, el tití chocoano, tití cabeza de algodón, el caimán llanero, entre otros, atendidos mediante programas especializados que incluyen medicina, nutrición y enriquecimiento ambiental.

El recorrido cuenta con diversos puntos de acopio para apreciar cada especie y sus ecosistemas. El Dosel del bosque recibe animales que han sido víctimas del tráfico ilegal, que se encuentran en estado de indenfensión con respecto a su hábitat natural y que se adaptan mejor a este entorno y provienen de otros menos adecuados.

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Paralelamente, se han identificado 405 especies de aves, motivo por el cual sus alrededores se han convertido en lugar de convergencia de observadores de aves de todas partes del mundo, mientras que las experiencias dirigidas a huéspedes y visitantes incorporan contenidos destinados a promover el conocimiento y cuidado del entorno natural.

Basura Cero, un eje de la economía circular

La gestión de residuos ocupa un lugar destacado dentro de esta estrategia. Piscilago implementó 55 acciones bajo el enfoque de las 9R como parte de su proceso hacia la certificación Basura Cero Categoría Oro.

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Este reconocimiento representa uno de los aspectos centrales del componente ambiental desarrollado en el parque, al vincular la gestión de materiales y residuos con una visión de economía circular. La estrategia busca transformar la manera en que se administran los recursos dentro de la operación y complementar las acciones relacionadas con conservación y educación ambiental.

"Colsubsidio está estableciendo un antes y un después en el turismo sostenible, al ser el primer parque temático y de conservación certificado a nivel global en la norma internacional Sistemas de Gestión Cero Waste. Están plantando la semilla para que otros parques implementen nuevas prácticas en camino a la economía regenerativa", afirmó Alberto Díaz, director de certificación de Global Cero Waste.

La sostenibilidad energética también llega a los hoteles

La apuesta ambiental no se concentra únicamente en Piscilago. La Cadena Hotelera Colsubsidio, integrada por seis hoteles ubicados en tres regiones del país, también desarrolla iniciativas relacionadas con eficiencia energética, estas acciones se encabezan con la incorporación de energía solar en gran parte de la infraestructura hotelera. En total, la operación cuenta con 1.526 paneles solares instalados a la fecha.

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El Hotel Alcaraván dispone de 558 paneles, con una generación equivalente al 23 % de la energía que requiere su operación. Instalación que, además, evita aproximadamente 94,8 toneladas de CO₂e.

En el Hotel Bosques, se concentra una granja solar compuesta por 665 paneles aporta el 38 % de la energía utilizada. A estas soluciones se suman sistemas de calentamiento solar de agua instalados en los hoteles Peñalisa, Alcaraván y Colonial.

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El proceso hacia Basura Cero Categoría Oro

En este conjunto de proyectos, el proceso hacia Basura Cero Categoría Oro ocupa un lugar relevante y un hito en el país, especialmente por las 55 acciones implementadas bajo el enfoque de las 9R. La gestión de residuos se convierte así en uno de los componentes de una estrategia ambiental que también contempla biodiversidad, educación y transición hacia fuentes renovables. Además de todo un plan gastronómico sostenible que incluye la siembra de frutas y verduras dentro de los mismos hoteles y la compra exclusiva a cultivadores de la zona.

De esta manera, se teje toda una estructura de sostenibilidad aplicada a diferentes espacios de la operación turística y hotelera de Colsubsidio, fomentando así, un avance no solo para la organización, sino también para el país y otros proyectos empresariales que busquen evolucionar hacia prácticas más sostenibles.