Artesanías de Carey, un riesgo más para las tortugas en vía de extinción

Karla Barrientos es bióloga de la Universidad de Antioquia y con una maestría en la Universidad de Puerto Rico (EE.UU).



Karla es miembro de la Sociedad Internacional de Especialistas de Tortugas Marinas desde el año 2011. En el año 2014 fue galardonada con el premio Archie Carr, máximo reconocimiento entregado a los investigadores que trabajan con tortugas marinas en el mundo.



En entrevista con BLU Verde la experta explicó que en Colombia tienen presencia cinco de las siete especies de tortugas marinas que hay en el mundo.



Tres de ellas están en el Caribe y el Pacífico: Caná (Dermochelys coriacea), Carey (Eretmochelys imbricata) y Tortuga verde (Chelonia mydas). Una más, la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), se encuentra solamente en el Pacífico; y la tortuga cabezona o caguama (Caretta caretta) es específica para el Caribe.



Este viernes se habló sobre las tortugas del Carey, en donde se advirtió que muchos de los materiales de artesanías y de cocina son realizados con este tipo de animales, la especie con mayor riesgo de extinción.



En ese sentido, Barrientos dijo que hay varios programas de sensibilización para entender que pese a la belleza de las artesanías hechas con Carey, son un riesgo para el reptil.



Pasaporte a parques nacionales



Pasaporte de Parques Nacionales Naturales de Colombia”, con el cual podrás plasmar tus visitas a un sinnúmero de áreas protegidas, en las cuales tendrás la oportunidad de disfrutar de todos los servicios que ofrece el patrimonio inmaterial de los colombianos, estar en contacto con la naturaleza y vivir experiencias inigualables.



Recuerda, que el único requisito que debes cumplir para visitar nuestros Parques Nacionales Naturales de Colombia es ser un turista responsable:



hacer las reservas con antelación, llevar los elementos adecuados para cada destino, cumplir con las normas de seguridad, llevar la basura que generes de vuelta, no dejarla en el Parque, hacer el menor ruido posible para no alterar la armonía del área protegida, no llevar mascotas a las áreas protegidas y no consumir licor dentro de los Parques Nacionales.



Estos pasaportes se pueden adquirir en las oficinas de Nivel Central en Bogotá, calle 74 # 11 – 81 piso 1 y en el control de ingreso de Piedras Gordas en el Parque Nacional Natural Chingaza por un valor de $10.000 pesos.



Las áreas protegidas que están incluidas en el pasaporte son 22 en total.



• Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta

• Parque Nacional Natural Old Providence

• Parque Nacional Natural Tayrona

• Parque Nacional Natural Macuira

• Vía Parque Isla de Salamanca



El Pasaporte de Parques Nacionales Naturales de Colombia cuenta con el apoyo de la Organización Decameron y su programa de Turismo Sostenible.



