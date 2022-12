Autoridades investigan causas de un incendio en el relleno sanitario El Carrasco

De acuerdo a lo que explicaron los Bomberos de Bucaramanga, las llamas en el relleno sanitario El Carrasco iniciaron después de las 8:00 de la noche de este sábado. Este lugar brinda sus servicios, por el momento, al área metropolitana de Bucaramanga.

“Al llegar al sitio encontramos un incendio generalizado en un sector de El Carrasco donde se amontonan muebles viejos, colchones costales, y allí se presentó el incendio conforme nos informaron los funcionarios de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, el fuego pudo ser iniciado por indigentes”, explicó Edgar Ochoa, teniente de los Bomberos de Bucaramanga.

Publicidad

Ante la situación, la Superintendencia de Servicios Públicos, en cabeza de Natasha Avendaño, solicitó a la Emab una explicación de lo ocurrido y aclaró que las llamas fueron sofocadas y no afectaron la operación del relleno.

Lea también: Controlan incendio en parque Isla Salamanca

“Con relación al incendio ocurrido anoche en el relleno sanitario "El Carrasco", establecimos comunicación con Emab, que nos informa que este fue sofocado sobre las 11pm y no afectó la operación. Por seguridad, se continúa con remoción de tierra y aplicación de agua”, escribió en su cuenta de Twitter Avendaño.

Por su parte, el director de la empresa de aseo de Bucaramanga Emab, explicó que hay varias hipótesis sobre la causa del incendio teniendo en cuenta la hora en que inició.

Publicidad

“Es probable que una persona hubiera iniciado el fuego porque no es lógico que, cuando no hay radiación solar, cuando no hay formas se presente una conflagración de estas dimensiones, estamos tratando de determinar cuál fue la fuente del fuego, porque en la noche no pudo ser una lupa o algo por ese estilo”, explicó Pedro Salazar, gerente de la Emab.