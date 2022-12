Colombianos nunca habíamos visto al país como veremos en Magia Salvaje: Fonseca

Un proyecto cinematográfico de grandes dimensiones coproducido por Grupo Éxito y la Fundación Ecoplanet, se estrena en carteleras colombianas el próximo 10 de septiembre y llevará a los espectadores a un viaje sin precedentes por el segundo país más biodiverso del mundo.

Fonseca, uno de los participantes y creadores de la banda sonora, habló en BLU Verde sobre la experiencia que vivió en el largometraje.

“Cuando me invitaron a ser parte del proyecto de Magia Salvaje me emocionó mucho y me sentí muy privilegiado de poder hacer música de una manera que nunca antes lo había hecho”, confesó Fonseca.

El cantautor capitalino también aseguró que ver esta película cambiará la perspectiva de los colombianos con respecto a su país.

“Creo que nunca en la vida los colombianos habíamos visto nuestro país como lo vamos a ver en Magia Salvaje”, añadió.

Los protagonistas de Colombia Magia Salvaje son todos actores naturales. Literalmente. Son ellos el pez arawana plateado, el cóndor, el oso de anteojos, la ananconda, el jaguar, el cocodrilo del Orinoco, la mariposa morpho azul, las ballenas jorobadas, el perezoso, los colibríes y decenas de especies más que van desde la barracuda hasta el chigüiro, pasando por el delfín rosado hasta llegar al mono ardilla. Vea también: ( Ecología urbana, la clave para el crecimiento de la ciudad ).

Cada uno de ellos participó en la cinta sin ajustarse a un guion previo, llevando al cuerpo técnico al límite de la paciencia y de la exigencia cinematográfica. Por fortuna, se rodó en la más magnífica de las locaciones y en la que se sienten más que a gusto: su propio país.

Hasta ahora, estos protagonistas habían sido invisibles para la mayoría de sus connacionales. Y aunque eso les ha permitido vivir en un relativo anonimato, el hecho de que los propios colombianos no los identifiquen como propios ha permitido que corran riesgo sus vidas. Por eso su participación era vital en esta cinta. Porque ellos son los protagonistas no solo de nuestra biodiversidad, sino también del cambio de conciencia de toda una Nación.