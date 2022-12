El oso Chucho permanecerá por ahora en el zoológico de Barranquilla

El oso Chucho abrió un debate sobre los animales que están en cautiverio en el país, y es que el animal, que nació a mediados de la década de 1990 en una reserva natural, en el departamento de Nariño, hoy vive en cautiverio en el zoológico de Barranquilla, a donde fue trasladado en el año 2017 desde la ciudad de Manizales, donde permaneció por más de diez años.

Chucho se convirtió en el primer animal en Colombia al que un magistrado le concedió un habeas corpus, acción judicial que se creó para ordenar la libertad de personas recluidas.

“Antes que preocuparnos por si es interesante o no ver un animal en un despacho judicial representado para defender sus derechos, tendremos que pensar en que, desde una perspectiva ética, ellos son seres que sienten tal como lo ha comprobado la ciencia”, expreso el abogado Luis Domingo Gómez.

La corte ordenó su traslado a una zona de reserva ambiental, sin embargo, el zoológico de Barranquilla interpuso una tutela, afirmando que ese fallo vulneró su debido proceso y que no se tuvo en cuenta que el oso estaba mejor en sus instalaciones.

Este jueves, durante la audiencia pública en la Corte Constitucional, varios ambientalistas conocieron en que el oso debe permanecer en el zoológico, como lo dijo Daniel Rodríguez, experto en conservación del oso andino.

“Chucho ya es un animal viejo, es un geronte, que en vida humana debe estar cerca de los 60, 65, 70 años. Chucho ya no tiene la posibilidad de volver a la vida silvestre, moverlo de ahí es un riesgo”, expreso el especialista.

Corpocaldas, entidad que estableció que el oso Chucho debía ser donado al Zoológico de Barranquilla, explicó las razones por las que se tomó la decisión, entre las que estuvieron las fugas de las que era protagonista y la falta de un espacio más amplio para que pudiera interactuar.

“Para mejorar el bienestar de Chucho, pero no quería decir que estaba en las peores condiciones, todo siempre es susceptible de mejora, y en el zoológico se tiene un programa de educación ambiental muy fuerte, y Chucho podría seguir aportando a los planes nacionales de conservación de las especies”, señaló Óscar Ospina, el representante de esa corporación.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, pidió que se realice un gran estudio con el fin de buscar la preservación del animal. “Cada individuo, cada especie viva, nuestra función es exactamente esa: protegerla, conservarla y, en caso de alto riesgo que ponga en peligro su integridad, evitar que eso suceda”, señaló.

El representante a la Cámara Juan Carlos Lozada dijo que es bueno que se les reconozcan los derechos a los animales y que sean autónomos: “De conformidad con su especie, a no sufrir de hambre, de sed. A no ser sometidos a malestares físicos, dolores, maltratos, ni actos crueles por supuesto, a no ser sometidos a condiciones de miedo, ni estrés”.

La Corte Constitucional tomará una decisión en los próximos días sobre el habeas corpus luego de escuchar a varios sectores y podría traer un beneficio a los animales que viven en los más de 18 zoológicos que tiene el país.

