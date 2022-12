Especial: Biodiversidad, patrimonio de la Nación: botín de guerra en Colombia

en el suroeste del país.

El derrame fue ocasionado por un atentado con explosivos de la guerrilla de las Farc contra el oleoducto Trasandino el pasado domingo, en un acto duramente condenado por el presidente Juan Manuel Santos, que calificó el hecho como "el daño ambiental más grave de la historia del país".

En el especial de este lunes festivo, Blu Verde analizó las afectaciones ambientales como consecuencia de los ataques terroristas y derrames de petróleo, el daño a la biodiversidad y el perjuicio a las comunidades vulnerables.

El científico Germán Corzo, miembro del Instituto Von Humboldt, hizo un análisis de las afectaciones que viene generando la guerrilla de las Farc al medio ambiente.

Contó cuáles son las afectaciones para cada individuo, si tiene contacto con el crudo derramado.

“La afectación principal está vinculada a las comunidades de las cuales hacen uso individuos mayores, básicamente hacia el fitoplancton, luego consumido por el zooplancton, luego por peces carnívoros, luego por aves, etcétera. Ahora estamos poniendo en riesgo a las comunidades”, narró.

Dijo que se habla de daños irreparables, porque aunque se recoge la mayor cantidad de crudo posible, hay parte que no se puede recuperar y al finalizar el plan de contingencia, “los pasivos que generan, todo lo que no se pudo recoger, queda regado y ya no tiene acción dentro del plan de contingencia”.

Aunque la Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene recursos para contingencias por explotación y exploración, no los tiene para el transporte de petróleo, por lo que los barriles que no se recojan quedan en pasivo.

También habló en Blu Verde Frederic Sinisterra, uno de los habitantes afectados por el derrame de crudo provocado por las Farc que llegó al río Mira.

“Lo único que le pido al grupo que cometió este atentado, es que no le hagan estos daños a la gente trabajadora y honrada. La economía está un desastre porque perdemos mucho dinero, los pescadores, los agricultores, los ganaderos”, enfatizó.

Agregó que afortunadamente en la zona urbana se está brindando agua potable, pero en la zona rural la situación se complica aún más.

Entre tanto, Ramón Sánchez, quien vive en Tibú, Norte de Santander, habló sobre las afectaciones que viene generando la guerrilla de las Farc en el departamento.

“Es indudable negar que es el campesino que está al lado del río el más afectado, pierde las necesidades básicas, tiene su desarrollo económico en la pesca y la ganadería. La región del Catatumbo es terriblemente víctima de estos hechos”, analizó.

Cabe recordar que el pasado 7 de junio se reportó un atentado contra un pozo petrolero ubicado en jurisdicción del municipio de Tibú, donde cerca de 5 mil habitantes quedaron sin agua tras quedar contaminado el río Catatumbo, debido al derrame de petróleo causado por la acción terrorista al oleoducto Caño Limón-Coveñas.

Finalmente, el científico Germán Corzo, miembro del Instituto Von Humboldt, aseguró que sí es posible que la conservación del medio ambiente y el desarrollo económico del país vayan de la mano.

“En términos de petróleo, más o menos se producen 100 millones de barriles diarios en el planeta, Colombia apenas produce el 1 por ciento (…) conservación y desarrollo se supone un planteamiento que está en esquinas opuestas, sin embargo, lo que nos han venido diciendo los líderes mundiales es que conservación y desarrollo deben ser elementos interactuantes, no hay uno sin el otro, pues sería insostenible”, finalizó.

Con AFP