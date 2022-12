¿Están arrojando aguas residuales al río Pance?

Hay polémica en Cali por varios videos que circulan en las redes sociales donde se muestra cómo se estaría contaminando el río Pance con aguas residuales a la altura del sector de La Viga.

En las denuncias ciudadanas se puede apreciar como de una caja de registro salen líquidos de lo que serían aguas de cañería y que terminan en el afluente.

En otro video, un hombre narra como una constructora está instalando una gran tubería que desemboca al afluente en ese mismo sitio en el que, en días futuros, habrá un gran complejo de apartamentos.

Hasta ese punto llegó el concejal Roberto Rodríguez quien le aseguró a BLU Radio que se tratan de aguas residuales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, de una de las constructoras del sector.

A su vez, indicó que le pidió a las autoridades competentes tomar muestras del agua para hacer un análisis de los líquidos que se le están arrojando al río Pance.

“Pude constatar que se está arrojando al río aguas servidas o residuales, he notificado a las autoridades ambientales y a los entes de control”, dijo Rodríguez.

“Ya la personería con su grupo medioambiental hizo presencia en el lugar, se tomaron muestras y realizará estudios”, agregó.

A su vez, el concejal afirmó que el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, permite construir y hacer planes parciales en las riberas del río, causando daños ambientales irreparables.

“Le he solicitado al Ministerio del Medioambiente que haya presencia en el sitio pues, si bien esto es permitido en el POT, no es justo que no se haga nada para mitigar otros daños”, indicó el concejal.

Ante esto, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, salió al paso y descartó que se trate de sustancias contaminantes las que se estén arrojando al río.

Afirman que estas aguas provienen de un sistema de drenaje pluvial de aguas lluvias para evitar inundaciones y afectaciones en los futuros residentes de las unidades residenciales que se están construyendo.

“Son canalizadas hacia el río porque provienen de la lluvia”, dijo Diego Luís Hurtado Anizares, director de la regional suroccidente de la CVC.

#InformativoCVC 📺 | En redes sociales circulan videos sobre tuberías provenientes de nuevas urbanizaciones y se afirma que son aguas residuales. La CVC visitó el sitio. pic.twitter.com/Q3mFCJkv2L — CVC (@CvcAmbiental) June 19, 2019

“Mal haríamos en permitir un desarrollo habitacional que no cuente con una PTAR o con un desarrollo hidráulico que permita el descargue de las aguas lluvias porque generaríamos, ahí sí, una catástrofe ambiental, habría erosión y otro tipo de afectaciones”, agregó.

A su vez, indicó que se hizo una visita con varios funcionarios donde se realizó un estudio donde se proyecta la descarga del líquido y afirmó que la construcción corresponde a lo autorizado.

“Lo que está en el sector corresponde a lo establecido en los planos revisados en su momento para poder otorgar los permisos”, afirmó Norelly Cuello, técnico operativo de la CVC.

No obstante, voceros de la ciudadanía pidieron a la autoridad ambiental que ejerza más controles en el afluente ya que temen que los complejos habitacionales generen daños irreparables en el río.

