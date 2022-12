Hay que dejar la decisión sobre fracking en manos de la ciencia y no de Twitter: MinMinas

La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, pidió que el debate sobre fracking se limite al tema científico y no se vea afectado por opiniones de usuarios en redes sociales.

La petición del Gobierno es que la decisión final sobre fracking se tome con base en los resultados de pilotos de investigación y desarrollo, lo que implica dejar el resultado "en manos de la ciencia y no de un debate de Twitter".

El Gobierno está atento a la decisión clave del Consejo de Estado sobre un recurso de súplica para que se dé vía libre a las normas técnicas para el fracturamiento hidráulico.

"No existe la posibilidad de vivir de energías renovables. Hoy con la tecnología actual no se puede que el 100 % de la energía sea de fuentes no convencionales porque esas energías son variables", aseguró la ministra Suárez.

Suárez aseguró que el petróleo y el gas se van a seguir necesitando, pero que se están acabando.

Por su parte, el viceministro de Ambiente Roberto Emeral también respaldó la realización de pilotos de fracking, porque no buscarán hidrocarburos sino que servirán al Gobierno para tener información de calidad para decidir si la técnica es viable o no.

"Nosotros acataremos desde el ministerio de ambiente, como desde el ministerio de minas cualquier decisión que se tome con toda la información", aseguró el viceministro de ambiente Roberto Emeral.