“La energía nuclear no puede explotar como una bomba atómica”: experto

¿Qué tan verde puede ser la energía nuclear?, ¿puede ocurrir otro accidente como pasó en Chernóbil o Fukushima? Los mitos y realidades que resolvió en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, Alfredo García, ingeniero técnico de telecomunicaciones y experto en la energía nuclear.

García aclaró que, ante las miles de creencias que nacieron tras los accidentes en Chernóbil o Fukushima, estas plantas nucleares no pueden explotar ni alcanzar la magnitud del impacto que tendría una bomba atómica. Además, desmintió la función de las conocidas torres que parecen una “enorme chimenea”.

“Hay mucha gente que piensa una central nuclear puede explotar como una bomba atómica. No puede explotar físicamente porque no tiene la cantidad de uranio necesario, que es mayor del 90 %, y en una central no se pasa del 5 %”.

“Esas famosas torres no son chimeneas, son torres de refrigeración, sirven para refrigerar el agua que se devuelve a los ríos o al mar. Emiten vapor de agua, por eso se dice que son fábricas de nubes”, añadió.

Sobre la energía nuclear en el mundo, señaló que los diferentes estudios han arrojado resultados favorables, concluyendo que son tan “verdes” como los otros tipos de energía.

“Diferentes estudios han analizado todos estos efectos, incluyendo accidentes nucleares y gestión de residuos radioactivos, y han determinado que la energía nuclear es tan verde y ecológica como el resto de las consideradas verdes”.

“Son etiquetas que intentan poner para poder clasificar las energías que ayudan en la transición energética hacia la energías bajas en emisiones de efectos invernaderos, pero al mismo tiempo, como lo decía la Unión Europea, no deben causar daños significativos en el medio amiente o en las personas”, agregó el experto.

Además, dijo que ya son varios países en el mundo que empiezan a afianzarse con energía nuclear, como Argentina que ya tiene tres reactores nucleares, Brasil y México, España, Emiratos Árabes y muchos más.

Estos, según aseveró, deben tener un buen control y para eso hay agencias especializadas que vigilan que sean manejadas correctamente y, tengan licencias para la seguridad y el funcionamiento.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire: