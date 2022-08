La medusa inmortal, ¿la fórmula para la eterna juventud?

Un estudio realizado por la Universidad de Oviedo , España, descifró el genoma de la medusa inmortal (Turritopsis dohrnii) y encontró cuáles son los factores que la llevan a extender su longevidad hasta el punto de evitar su muerte.

La investigación, publicada el lunes en la revista proceedings of the National Academy of Sciences (USA), estudió el mecanismo que tiene este diminuto animal para revertir la dirección de su ciclo vital hacia un estadio anterior asexual llamado pólipo.

“La secuenciación del genoma de Turritopsis dohrnii, junto con el de su hermana mortal Turritopsis rubra, y el uso de herramientas bioinformáticas y de genómica comparativa han permitido a los investigadores identificar genes amplificados o con variantes diferenciales características de la medusa inmortal. Estos genes están asociados con la replicación y la reparación del ADN, el mantenimiento de los telómeros, la renovación de la población de células madre, la comunicación intercelular y la reducción del ambiente celular oxidativo ”, dice la publicación.

Contrario a lo que pasa con otros seres vivos, que tras su etapa reproductiva envejecen y terminan con la muerte, la medusa Turritopsis dohrnii escoge otro camino: revertir su ciclo vital y rejuvenecer.

"Más que existir una clave única de rejuvenecimiento e inmortalidad, los diversos mecanismos encontrados en nuestro trabajo actuarían de forma sinérgica como un todo, orquestando así el proceso para asegurar el éxito de rejuvenecimiento de la medusa inmortal", dijo Maria Pascual-Torner investigadora de la Universidad de Oviedo .

El uso de herramientas bioinformáticas y de genómica comparativa permitieron a los investigadores identificar genes amplificados o con variantes diferenciales características de la medusa inmortal, un paso importante para entender los factores de envejecimiento.

Por su parte, Carlos López-Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la misma universidad aclaró que el fin de la investigación no persigue la inmortalidad humana, sino tener mejores respuestas frente a las numerosas enfermedades asociadas al envejecimiento que hoy nos abruman.

