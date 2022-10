"No aguantamos más zancudos": habitantes de Floridablanca por abandono del parque El Lago

El abandono en el que se encuentra el parque El Lago de Floridablanca, está generando proliferación de zancudos y problemas de salud entre los residentes del barrio Lagos y edificios ubicados en los alrededores.

La comunidad denuncia que, desde el inicio de la cuarentena, las piscinas y zonas verdes de este centro recreacional, no reciben mantenimiento.

“Están completamente verdes las piscinas, llenas moho, todo lo que tiene que ver con agua está todo abandonado. De hecho, hoy mande a fumigar el conjunto a ver si podemos disminuir, pero eso como que de nada servirá si continúa la piscina así porque se fumiga el conjunto y el resto va a seguir igual”, denunció Alba Uribe, administradora del Condominio El Lago Club.

Tan solo de este condominio son 270 familias las afectadas, pero se suman los residentes de barrios aledaños.

“El pasado 30 de marzo envié un derecho de petición a la secretaría de salud de Floridablanca para que hicieran una visita de inspección al lugar, pero no me han dado respuesta. La solicitud fue por internet, pero la página no deja hacer seguimiento a ver en qué estado se encuentra la petición”, indicó la administradora del condominio.

BLU Radio consultó con la Alcaldía de Floridablanca que informó que la administración del parque está a cargo de la Alcaldía de Bucaramanga, en esta última aún no dan respuesta sobre la problemática.