Ordenan reapertura de empresa fundidora de plomo en Malambo que afecta la zona

En Malambo (Atlántico) vienen funcionando varias fundidoras de plomo que no cumplen con las condiciones ambientales para su funcionamiento, por este motivo desde el año 2013 la Corporación Autónoma Regional del Atlántico ha realizado seguimiento a las actividades de todas las empresas fundidoras, 4 en total; generando sanciones e imponiendo medidas preventivas de suspensión de las actividades de estas empresas ubicadas en la vereda de la Bonga en Malambo.

Sin embargo, y según denunciaron las comunidades, las empresas han violado las resoluciones de cierre definitivo y han seguido funcionando las empresas RECICLAL E.U, Metcaribe S.A, Fundiciones JIG y Recuperadora Hermanos Herto LTDA.

La noticia es la decisión adoptada por el Juez Segundo Promiscuo de Malambo, que después de la acción de tutela de una de las empresas el día 3 de septiembre de 2014, se ordena la apertura y funcionamiento de la empresa METCARIBE en el término de 48 horas.

Alberto Escolar, director de la Cooperación Autónoma Regional del Atlántico, explicó por qué después de 1 año de seguimiento de la autoridad ambiental un juez tomó esa decisión.

“Lo claro está que nosotros como autoridad no podemos otorgar los permisos de emisión o funcionamiento a una empresa que no cumple los requisitos. El juez nos pide que hagamos apertura pero si no cumplen con esas condiciones ambientales no podemos hacerlo”, expresó Escolar.