Estudiantes de la Universidad Nacional se unen a marcha de Fecode por reforma a la educación

La reforma de la ley estatutaria de educación en Colombia ha generado una gran convocatoria de maestros en protesta. En entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, la profesora Marta Rocío Alfonso, secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, explicó las razones de la manifestación y las preocupaciones del gremio docente.

Los estudiantes de la Universidad Nacional se suman a la marcha porque la reforma también toca la educación superior Dijo la profesora.

Desde tempranas horas de la mañana, los maestros se han congregado en diferentes puntos del país para expresar su descontento con la reforma que se discute en el Congreso. La nueva ley estatutaria busca establecer cambios en la educación superiory equipararla con la educación formal, lo cual genera incertidumbre y preocupación entre los docentes.

Según la profesora Alfonso, uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la asignación de recursos tanto a instituciones públicas como privadas. Mientras que la propuesta delPacto Histórico busca fortalecer la educación pública,la propuesta alternativa del senador David Luna y la senadora Dora Valencia destina los recursos de forma indiscriminada.

"Hay dos proyectos radicados con puntos en común, pero la ponencia del Pacto Histórico es la que recoge lo que hemos llamado defensa de la educación pública estatal", resaltó.

Las evaluaciones para los docentes

Otra preocupación de los maestros es la evaluación docente. Si bien reconocen la importancia de la evaluación como herramienta para mejorar la calidad educativa, consideran que el modelo actual no tiene en cuenta las prácticas pedagógicas y las diferencias socioeconómicas de las instituciones.

"Tampoco se deja claro para qué es la evaluación que a nosotros sí nos interesa que quede claro. La evaluación debe generar transformaciones de las prácticas en las instituciones, teniendo en cuenta eso y no queda como tan claro, pero eso ya no está ahí. Por eso nuestra discusión, esta vez en la defensa de la educación pública estatal, ese es el centro del debate y de la estructura de todos los niveles educativos en relación a lo que es formal y a lo que es no formal", aclaró.

La manifestación de los maestros ha coincidido con el receso escolar, lo que muestra que el gremio busca, según ellos, es la defensa de la educación pública. Aunque el paro está programado hasta el 20 de este mes, están dispuestos a seguir movilizándose hasta que se resuelvan las preocupaciones y se garantice un futuro mejor para la educación en Colombia.

