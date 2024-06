Expertos advierten desafíos constitucionales en Senado sobre reforma a la educación

De acuerdo a todo lo que viene ocurriendo con las diferentes reformas en el país, es importante darle una mirada más a fondo a todo lo que está llegando a la plenaria del Senado con respecto a la reforma a la educación. Por el momento hay dos ponencias, una del Pacto Histórico y la otra de la oposición.

Para hablar puntualmente de este tema, estuvo en Sala de Prensa Blu Francisco Cajiao, experto en educación y columnista. Quien empezó hablando sobre su posición frente a la ponencia del gobierno con cambios frente a lo que piden los maestros a cerca de la evaluación por parte de los estudiantes, donde ellos califican el trabajo de sus maestros.

''La verdad es que ese texto que salió de Cámara tenía muchas cosas, primero, no es pertinente una ley estatutaria, inclusive a mi juicio, pero pues no es mi especialidad; pero yo me imagino que incluso tiene problemas de constitucionalidad que después tendrá dificultad en la Corte Constitucional. Además en eso había muchos artículos que preocupaban seriamente a la educación superior, había muchos artículos relacionados con la autonomía universitaria, de tal manera que ese es un texto con mucha dificultad'', fueron las palabras de Francisco Cajiao.

También, expresó que para él era una lástima que se haya echado a perder el acuerdo, según él lo más valioso en esa norma era buscar unos consensos nacionales para un tema muy importante y necesario, como lo es la educación.

Por otro lado, habló de los cambios realizados ante la educación superior, eliminar la educación terciaria y la idea de priorizar dicha educación para que sea completamente pública, no como se lleva a cabo actualmente, que se maneja de manera mixta. Para él, desde el punto de vista constitucional se reconoce que la educación superior es reconocida como pública en su totalidad, pero que quien cambia eso es quien ofrece el servicio, teniendo en cuenta si el servicio lo ofrece el estado o una entidad privada.

Reconoció que el estado no está financiando propiamente la educación privada y que es ahí donde hay una discusión por reconocer si es buena o mala la financiación a la demanda, donde se pueda financiar a las personas para que accedan a la educación superior, también, aclaró que hay diferentes prebendas para los estudiantes que mantienen un excelente promedio, como lo es 'Ser pilo paga' o hacer parte de diferentes tipos de becas.

Para finalizar, habló de los 500.000 cupos universitarios que ofreció el Gobierno de Gustavo Petro, esto con el fin de abrirle las puertas a los estudiantes que terminan el bachillerato y que no tienen la posibilidad de entrar a universidades privadas o que eligen ser parte de universidades como la Nacional, pero que lastimosamente solo acepta el 10% de las personas que se presentan y desarrollan el examen para el ingreso. Pero lastimosamente, de lo acordado no se ha visto gran avance en dichos cupos, porque en dos años tan sólo se han creado 40.000.