Cámara de Representantes archivó proyecto que beneficiaba al ‘Clan Torres’

Con 73 votos por el “sí” y 43 votos por el “no”, la Plenaria de la Cámara de Representantes archivó en la tarde de este miércoles, 29 de mayo, el proyecto de ley 233/23 Cámara - 146/23 Senado “Por la cual se dictan normas para garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud de los individuos mediante una movilidad segura, sostenible e incluyente para todos los actores viales, se modifica la ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones”.

Esta iniciativa radicada en su momento por el hoy embajador en Reino Unido, Roy Barreras, y el senador Pedro Flórez, establecía medidas para garantizar la seguridad de las personas en las carreteras.

Sin embargo, en los últimos meses el proyecto había sido objeto de polémica por cuenta de unos “micos” que favorecían al empresario Euclides Torres, envuelto en la polémica por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Petro.

Específicamente, las críticas se enfocan en dos artículos que modificaban el Sistema de Control y Vigilancia de Trámites de Tránsito (SICOV), que ha terminado favoreciendo desde hace varios años a las empresas del ‘Clan Torres’, los artículos 15 (que restringía la competencia sobre quienes pueden competir para participar del SICOV) y 21 (que establecía de manera sospechosa los criterios para establecer la tarifa del SICOV).

“Agradecerle a la plenaria por la sensatez que tuvo al hundir este proyecto, aquí no estamos de ninguna manera para avalar ningún tipo de negocio a financiadores de campaña y aquí lo digo de manera contundente y celebro la decisión que tomó la Cámara de Representantes por el riesgo que implicaba que el texto de Senado quedara como definitivo. Ninguno de los argumentos que yo expuse aquí obedece a ningún tipo de lobby, para dejar la claridad yo no me he reunido con ningún banco por si acaso y ninguno de mis argumentos se sustenta en ningún tipo de lobby reunión a oscuras ni a puertas cerradas”, señaló el representante Christian Avendaño, uno de los opositores de la iniciativa.

Al final, la mayoría de las bancadas sostuvieron que el compromiso con la seguridad de los pasajeros del país para evitar la siniestralidad vial los debe motivar a presentar un proyecto de cara a presentarlo el próximo 20 de julio.