¿Qué es la desalinización del agua y por qué en Colombia no se hace?

Fredy Zuleta, gerente de aguas de Antofagasta de EPM, habló en BLU Verde sobre el proceso de desalinización del agua que actualmente adelanta la empresa en Chile.

Publicidad

“Es un proceso en el que la tecnología ha venido mejorando mucho en los últimos años. La humanidad empezó a buscar agua dulce del mar con procesos de evaporación que consumían mucha energía y contaminaban, hasta tecnologías en las que se toma el agua, se filtra y sale la mitad queda completamente filtrada y la otra con el doble de la densidad de sal que tenía, permitiendo que sea pura sin ningún mineral”, explicó.

Aclaró que EPM no desarrolla este proceso en Colombia porque primero se deben cumplir algunas características como la economía, población, desarrollo urbano y territorio.

Publicidad

“En La Guajira o Caribe colombiano, donde uno creería que la desalinización es la solución, todavía no se cumplen las condiciones debido a que los centros urbanos son muy pequeños, están distantes y el costo aún no podría llevarse a ese tipo de lugares, la gente no lo podría pagar”, agregó.

Publicidad

En Antofagasta, la mitad del agua con la que surten a la población proviene del mar y el resto de la cordillera de los Andes, convirtiéndose en una ciudad que históricamente ha hecho grandes inversiones para abastecerse del líquido vital.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias ambientales:

Publicidad

-Gobierno amplió el plazo para tramitar el salvoconducto Único Nacional en línea para transportar flora y fauna.

Publicidad

-Ciudad del Cabo reconocido destino turístico, podría quedarse sin agua en tres meses y las razones están detrás del crecimiento demográfico.