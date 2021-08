5 de agosto de 2021 – Meridiano BLU, programa completo

Este jueves en Meridiano BLU escuche las declaraciones del director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, tras decomiso de 149 barras del explosivo pentolita en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá.

“‘El ‘Paisa’, desde Venezuela, ordenó atentados en Bogotá”, dijo el general.

Además, la Policía capturó tres personas más por elementos explosivos en una bodega en el centro de Bogotá.

Por otro lado, reviva la entrevista con la madre de Anthony Zambrano, Miladys Zambrano, tras su subcampeonato olímpico en Tokio.

"Él corrió descalzo porque yo no tenía para comprarle un par de zapatos si se dañaban, no me alcanzaba para comprarle ni un par de medias”, dijo la Miladys.

Por último, no se pierda el análisis de la novela por la salida de Lionel Messi del Barcelona.

