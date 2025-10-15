¿Cuál será el presupuesto general de 2026? 15 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 15 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 15 de octubre de 2025:
- Hay incertidumbre por el daño eléctrico que se presentó en la planta regasificadora SPEC de Cartagena.
- La cadena de noticias CNN confirmó que al menos una de las presuntas narcolanchas que fueron bombardeadas salió desde Colombia y llevaba colombianos a bordo.
- El procurador general de la Nación alertó sobre nuevos planes para atentar contra el contralor general y varias congresistas.
- En Barranquilla, Emilio Tapia regresó a prisión luego de la petición del juez de revocarle la libertad condicional.
- Tres personas imputadas por corrupción en contratos entre el área metropolitana y el cuerpo de bomberos de Itagüí se encuentran en audiencia en un juzgado de Medellín.
- El denominado 'Congreso de los Pueblos' continúa tomándose cinco sedes gubernamentales en Bogotá.
Escuche el programa completo aquí: