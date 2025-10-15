En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Daniel Quintero
Carro bomba en Ecuador
Selección Colombia
Fin guerra en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Cuál será el presupuesto general de 2026? 15 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 15 de octubre de 2025:

  • Hay incertidumbre por el daño eléctrico que se presentó en la planta regasificadora SPEC de Cartagena.
  • La cadena de noticias CNN confirmó que al menos una de las presuntas narcolanchas que fueron bombardeadas salió desde Colombia y llevaba colombianos a bordo.
  • El procurador general de la Nación alertó sobre nuevos planes para atentar contra el contralor general y varias congresistas.
  • En Barranquilla, Emilio Tapia regresó a prisión luego de la petición del juez de revocarle la libertad condicional.
  • Tres personas imputadas por corrupción en contratos entre el área metropolitana y el cuerpo de bomberos de Itagüí se encuentran en audiencia en un juzgado de Medellín.
  • El denominado 'Congreso de los Pueblos' continúa tomándose cinco sedes gubernamentales en Bogotá.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad