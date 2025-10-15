¿Cuál será el presupuesto general de 2026? 15 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 15 de octubre de 2025:



Hay incertidumbre por el daño eléctrico que se presentó en la planta regasificadora SPEC de Cartagena.

de Cartagena. La cadena de noticias CNN confirmó que al menos una de las presuntas narcolanchas que fueron bombardeadas salió desde Colombia y llevaba colombianos a bordo .

. El procurador general de la Nación alertó sobre nuevos planes para atentar contra el contralor general y varias congresistas .

. En Barranquilla, Emilio Tapia regresó a prisión luego de la petición del juez de revocarle la libertad condicional.

de revocarle la libertad condicional. Tres personas imputadas por corrupción en contratos entre el área metropolitana y el cuerpo de bomberos de Itagüí se encuentran en audiencia en un juzgado de Medellín.

se encuentran en audiencia en un juzgado de Medellín. El denominado 'Congreso de los Pueblos' continúa tomándose cinco sedes gubernamentales en Bogotá.

