El debate de la guerra en Ucrania : Meridiano Blu, programa completo del 30 de enero

Este lunes, 30 de enero, toda la información de Colombia y el mundo con la dirección de Ricardo Ospina en compañía del servicio informativo de Blu Radio.

Sergio Jaramillo es exalto comisionado de Paz y actualmente hace parte de una iniciativa que busca alzar la voz en América Latina en rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania , que está por cumplir un año. Según contó, es una fuerza independiente unida para apoyar a quienes son víctimas y viven la guerra.

Publicidad

“Ucrania no es un peón, tenemos que levantar la voz (…) Hay tiempos para la guerra y tiempos para la paz. La paz no va a llegar si el otro no entiende que la guerra no es el camino, por eso Ucrania tiene que resistir”, comentó en diálogo con Meridiano Blu.

Estos y más hechos que son noticia en Colombia y el mundo en Meridiano Blu: