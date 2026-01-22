Guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador: 22 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 22 de enero de 2026:



El Gobierno Nacional anunció la suspensión de las exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador y la imposición de un arancel del 30% a 20 productos ecuatorianos.

El Ministerio de Minas y Energía confirmó una reducción de al menos 300 pesos en el precio del galón de gasolina a partir de febrero.

Se registró un ataque con drones cargados de explosivos en zona rural de Tibú, Norte de Santander, que causó la muerte de un joven de 18 años.

La Red de Veedurías radicará ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra seis congresistas por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

El Ministerio de Educación activó medidas de inspección y vigilancia contra la Fundación Universitaria San José tras denuncias sobre la presunta expedición irregular de títulos profesionales.

