Guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador: 22 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 22 de enero de 2026:
- El Gobierno Nacional anunció la suspensión de las exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador y la imposición de un arancel del 30% a 20 productos ecuatorianos.
- El Ministerio de Minas y Energía confirmó una reducción de al menos 300 pesos en el precio del galón de gasolina a partir de febrero.
- Se registró un ataque con drones cargados de explosivos en zona rural de Tibú, Norte de Santander, que causó la muerte de un joven de 18 años.
- La Red de Veedurías radicará ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra seis congresistas por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
- El Ministerio de Educación activó medidas de inspección y vigilancia contra la Fundación Universitaria San José tras denuncias sobre la presunta expedición irregular de títulos profesionales.
