¿Por qué investigan al Pacto Histórico? 29 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 29 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 29 de octubre de 2025:
- El huracán Melissa sigue dejando estragos en Jamaica y Cuba. Ahora se desplaza hacia Las Bahamas.
- En Río de Janeiro, en Brasil, una gigantesca megaoperación deja más de 50 personas fallecidas.
- No fue posible rescatar al mexicano que habría sobrevivido a los ataques militares por parte de Estados Unidos en el Océano Pacífico.
- Desde Oriente Medio, el presidente de la República, Gustavo Petro, pidió la mediación de Arabia Saudita para que se detengan los despliegues militares por parte de Estados Unidos.
- En Medellín, integrantes del Clan del Golfo asesinaron a dos mujeres por supuestos vínculos con el ELN.
- Las disidencias de las Farc están reclutando a menores de edad en el Catatumbo para que se encarguen de maniobrar los drones explosivos contra la Fuerza Pública.
Escuche el programa completo aquí: