¿Por qué investigan al Pacto Histórico? 29 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 29 de octubre de 2025:

  • El huracán Melissa sigue dejando estragos en Jamaica y Cuba. Ahora se desplaza hacia Las Bahamas.
  • En Río de Janeiro, en Brasil, una gigantesca megaoperación deja más de 50 personas fallecidas.
  • No fue posible rescatar al mexicano que habría sobrevivido a los ataques militares por parte de Estados Unidos en el Océano Pacífico.
  • Desde Oriente Medio, el presidente de la República, Gustavo Petro, pidió la mediación de Arabia Saudita para que se detengan los despliegues militares por parte de Estados Unidos.
  • En Medellín, integrantes del Clan del Golfo asesinaron a dos mujeres por supuestos vínculos con el ELN.
  • Las disidencias de las Farc están reclutando a menores de edad en el Catatumbo para que se encarguen de maniobrar los drones explosivos contra la Fuerza Pública.

Escuche el programa completo aquí:

