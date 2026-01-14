¿Se caerá la emergencia económica? 14 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 14 de enero de 2026:



El ministro de Defensa negó que el Estado Colombiano esté usando el software de espionaje Pegasus y anunció que las versiones que señalan seguimientos ilegales contra el ministro de Justicia encargado Andrés Idárraga son falsas.

La directora del Dapre Angie Rodríguez renunció a su cargo y se incorpora en el Fondo de Adaptación, mientras que el Director de la DNI Jorge Lemus también renunció a su cargo tras una petición del presidente Gustavo Petro.

La presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez anunció que el proceso de liberaciones se mantiene en Venezuela y dijo que ya más de 400 presos políticos han sido liberados por el régimen.

Estados Unidos decidió suspender el proceso de tramitación de visas de inmigrantes para más de 70 países, incluído Colombia.

En el Movistar Arena en Bogotá, se rinde homenaje al fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez y a los músicos que se encontraban con él en la avioneta que se estrelló en Paipa, Boyacá.

La Corte Constitucional definiría antes de finalizar febrero el futuro del decreto de emergencia económica impuesto por el gobierno.

Escuche el programa completo aquí: