¿Se caerá la emergencia económica? 14 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 14 de enero de 2026:
- El ministro de Defensa negó que el Estado Colombiano esté usando el software de espionaje Pegasus y anunció que las versiones que señalan seguimientos ilegales contra el ministro de Justicia encargado Andrés Idárraga son falsas.
- La directora del Dapre Angie Rodríguez renunció a su cargo y se incorpora en el Fondo de Adaptación, mientras que el Director de la DNI Jorge Lemus también renunció a su cargo tras una petición del presidente Gustavo Petro.
- La presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez anunció que el proceso de liberaciones se mantiene en Venezuela y dijo que ya más de 400 presos políticos han sido liberados por el régimen.
- Estados Unidos decidió suspender el proceso de tramitación de visas de inmigrantes para más de 70 países, incluído Colombia.
- En el Movistar Arena en Bogotá, se rinde homenaje al fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez y a los músicos que se encontraban con él en la avioneta que se estrelló en Paipa, Boyacá.
- La Corte Constitucional definiría antes de finalizar febrero el futuro del decreto de emergencia económica impuesto por el gobierno.
