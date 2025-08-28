Publicidad

Tensión por orden público en Colombia: Meridiano Blu, 28 de agosto de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 04:36 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este jueves, 28 de agosto de 2025:

  • Choques entre Policía Antidisturbios y encapuchados de la Universidad Nacional generaron cierres y congestión vial en la Calle 26 con Carrera 30.
  • Alteraciones del orden público por parte de encapuchados de la Universidad de Antioquia tienen cerrada la Universidad en sus dos entradas y congestión vehicular.
  • Continúan los procesos que buscan la liberación de los 33 militares secuestrados en El Retorno, en el departamento de Guaviare.
  • Crece tensión en Valle del Cauca luego del atentado en la escuela Marco Fidel Suárez en la ciudad de Cali.
  • Se rindió un homenaje en Antioquia a los 13 policías asesinados en Amalfi, por las disidencias de 'Alias Iván Mordisco'.

Escuche el programa completo aquí:

