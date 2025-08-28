Tensión por orden público en Colombia: Meridiano Blu, 28 de agosto de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este jueves, 28 de agosto de 2025:



Choques entre Policía Antidisturbios y encapuchados de la Universidad Nacional generaron cierres y congestión vial en la Calle 26 con Carrera 30 .

. Alteraciones del orden público por parte de encapuchados de la Universidad de Antioquia tienen cerrada la Universidad en sus dos entradas y congestión vehicular .

. Continúan los procesos que buscan la liberación de los 33 militares secuestrados en El Retorno, en el departamento de Guaviare.

Crece tensión en Valle del Cauca luego del atentado en la escuela Marco Fidel Suárez en la ciudad de Cali.

Se rindió un homenaje en Antioquia a los 13 policías asesinados en Amalfi, por las disidencias de 'Alias Iván Mordisco'.

