Tensión por orden público en Colombia: Meridiano Blu, 28 de agosto de 2025, programa completo

Actualizado: agosto 28, 2025 04:36 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este jueves, 28 de agosto de 2025:
- Choques entre Policía Antidisturbios y encapuchados de la Universidad Nacional generaron cierres y congestión vial en la Calle 26 con Carrera 30.
- Alteraciones del orden público por parte de encapuchados de la Universidad de Antioquia tienen cerrada la Universidad en sus dos entradas y congestión vehicular.
- Continúan los procesos que buscan la liberación de los 33 militares secuestrados en El Retorno, en el departamento de Guaviare.
- Crece tensión en Valle del Cauca luego del atentado en la escuela Marco Fidel Suárez en la ciudad de Cali.
- Se rindió un homenaje en Antioquia a los 13 policías asesinados en Amalfi, por las disidencias de 'Alias Iván Mordisco'.
Escuche el programa completo aquí: