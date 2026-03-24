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Blu Radio  / Motor  / Construirán tren que unirá dos océanos en 7 horas sin depender del Canal de Panamá

Construirán tren que unirá dos océanos en 7 horas sin depender del Canal de Panamá

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec está estructurado sobre una red ferroviaria que supera los 1.200 kilómetros y espera estar listo este 2026.

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