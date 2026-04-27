Construirán túnel submarino más largo del mundo: reducirá viaje entre países de 2 horas a 10 minutos

Europa avanza en una de las obras de infraestructura más ambiciosas de su historia: un túnel submarino que conectará a Dinamarca y Alemania y que promete transformar la movilidad entre ambos países. El proyecto, conocido como Túnel de Fehmarnbelt, busca reducir trayectos que hoy pueden tomar cerca de dos horas a apenas 10 minutos por carretera.

La megaobra también reducirá de gran forma los tiempos ferroviarios entre Copenhague y Hamburgo, y probablemente será unode los proyectos de conectividad más grandes impulsados en Europa.



¿Cómo será el túnel submarino más largo del mundo?

Con 18 kilómetros de longitud, el Túnel de Fehmarnbelt será el túnel sumergido prefabricado para carretera y tren más largo construido hasta ahora.

A diferencia de otros pasos submarinos perforados en roca, este proyecto se levantará mediante una técnica distinta: 90 gigantescas secciones prefabricadas serán ubicadas sobre el lecho marino y ensambladas bajo el mar Báltico.

Según explicó a la BBC Henrik Vincentsen, director ejecutivo de Femern, cada uno de estos elementos mide 217 metros de largo, 42 metros de ancho y pesa más de 73.000 toneladas.



La infraestructura tendrá cinco corredores:



Dos túneles ferroviarios.

Dos pasos para tráfico vehicular.

Un conducto de mantenimiento y emergencia.

Cada módulo será remolcado, sumergido hasta una zanja construida en el fondo marino y conectado con precisión milimétrica mediante sistemas guiados.

Construcción Túnel de Fehmarnbelt Foto: Femern

¿Cómo reducirá viajes de dos horas a solo 10 minutos?

Uno de los mayores cambios estará en los tiempos de desplazamiento.

De acuerdo con el proyecto, el trayecto entre Rødbyhavn, en Dinamarca, y Puttgarden, en Alemania, pasará de depender de ferris a hacerse en solo 10 minutos por carretera y siete minutos en tren.

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También se prevé que el recorrido entre Copenhague y Hamburgo se reduzca de cinco horas a unas dos horas y media.

Ese recorte de tiempos también impactaría el transporte de carga entre Escandinavia y Europa Central.



¿Por qué se decidió hacer un túnel y no un puente?

La solución respondió a razones técnicas, climáticas y de seguridad.

Expertos de la Universidad Técnica de Dinamarca explicaron que las condiciones geológicas del área, con capas blandas de arcilla y roca calcárea, hacían más viable un túnel sumergido.

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Inicialmente se estudió levantar un puente, pero los fuertes vientos de la zona y el intenso tráfico marítimo llevaron a descartar esa opción.

Según el profesor Per Goltermann, citado por la BBC, la alternativa del túnel resultó la más segura y económicamente viable.

Túnel de Fehmarnbelt Foto: Femern

¿Cuánto costará y cuándo estaría listo?

La inversión estimada asciende a unos 8.100 millones de dólares. El proyecto es financiado principalmente por Dinamarca, con apoyo de la Comisión Europea.

Su entrada en operación está prevista para 2029 y, según proyecciones de Femern, una vez abierto podrían usarlo cada día:



Más de 100 trenes.

Cerca de 12.000 vehículos.

Los ingresos por peajes harían parte del esquema para recuperar la financiación estatal usada para construir la obra.

Además del ahorro en tiempos, el proyecto busca fortalecer corredores logísticos europeos y reducir emisiones asociadas a rutas más largas.

Construcción Túnel de Fehmarnbelt Foto: Femre

Según estimaciones del operador, algunos trayectos recortarán cerca de 160 kilómetros.

La obra también ha enfrentado cuestionamientos ambientales. La organización NABU manifestó preocupaciones sobre el impacto en especies marinas del Báltico, aunque un tribunal alemán autorizó el proyecto en 2020.