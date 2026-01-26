De los años 20 al futuro: así es el Aznom L’Epoque, el carro que mide más de 8 metros

En un mercado automotriz dominado por la eficiencia compacta y la uniformidad estética, la firma italiana Aznom vuelve a demostrar que su especialidad es romper moldes. Conocida por proyectos anteriores tan audaces como el Aznom Palladium (aquella suerte de "hiper-limusina" con base de RAM 1500), la marca ha desvelado su última y más ambiciosa creación: el Aznom L’Epoque. Este vehículo no es solo un coche; es una declaración de intenciones que recupera la figura del chófer y la elegancia de las carrocerías personalizadas del siglo pasado.



Una oda visual al periodo de entreguerras

El diseño del L’Epoque es un ejercicio de nostalgia bien ejecutado. Su estética bebe directamente de los automóviles de gran lujo de las décadas de 1920 y 1930, una era donde el tamaño era sinónimo de estatus. Visualmente, el modelo destaca por una imponente parrilla delantera y un capó de dimensiones kilométricas que desemboca en una silueta estilizada.

Sin embargo, Aznom ha integrado elementos contemporáneos que modernizan el conjunto de forma disruptiva. El uso de llantas de 30 pulgadas —un tamaño inusual incluso en los SUVs más corpulentos— y un sistema de apertura suicida en las puertas traseras definen su carácter. Un detalle técnico fascinante es que la sección superior de estas puertas se despliega hacia arriba, facilitando un acceso majestuoso al habitáculo, digno de la alta costura automotriz.

Dimensiones que desafían el estándar

Si algo define al Aznom L’Epoque es su escala. Con una longitud de ocho metros, el vehículo supera con creces los estándares actuales de las berlinas de representación más largas del mercado, como el Mercedes-Maybach Clase S. Esta longitud no es caprichosa; busca recrear el espacio y la privacidad de los salones rodantes de la época de oro del automóvil.

En su interior, la inspiración Art Déco es omnipresente. El habitáculo se presenta como un salón de lujo donde la combinación cromática de verde y blanco evoca una atmósfera retro y sofisticada. Mientras que los asientos delanteros mantienen su independencia, la zona posterior se ha configurado como una bancada continua, ideal para el confort absoluto, complementada por una mesa integrada que refuerza su vocación de oficina móvil o sala de descanso privada.



El perfil del Aznom L’Epoque no es solo una línea de diseño; es una declaración de intenciones. Esta limusina italiana de autonomía extendida fusiona la elegancia de los años 20 con un corazón eléctrico de 1.000 CV. Un "one-off" diseñado para quienes entienden que el lujo no es correr, sino llegar con una presencia imponente. Foto: https://www.aznomautomotive.com/en/aznom-lepoque/

Tecnología EREV: Potencia eléctrica sin ansiedad por el rango

Bajo su apariencia clásica, el L’Epoque esconde un corazón tecnológico de última generación. Aznom ha optado por un sistema de propulsión eléctrica de autonomía extendida (EREV). Este esquema mecánico utiliza un motor de gasolina V6 que no mueve las ruedas directamente, sino que actúa como un generador dedicado exclusivamente a alimentar una generosa batería de 100 kWh.

Esta energía se distribuye a cuatro bloques eléctricos independientes, situados uno en cada rueda, permitiendo una tracción integral inteligente. El conjunto desarrolla una potencia combinada de 1.000 CV. Aunque las prestaciones exactas de aceleración y velocidad máxima siguen bajo llave, la configuración promete un empuje formidable para mover su imponente estructura.

En cuanto a su alcance, aunque no se han publicado cifras oficiales, las estimaciones son optimistas. Teniendo en cuenta que modelos actuales con baterías similares, como el nuevo BMW iX3, rozan los 800 kilómetros, la suma del extensor de rango (el motor V6) sugiere que el Aznom L’Epoque podría superar con facilidad la barrera de los 1.000 kilómetros de autonomía total, eliminando cualquier limitación para viajes de larga distancia.

Inteligencia Artificial al servicio del confort

La experiencia a bordo está gestionada por un sistema de inteligencia artificial avanzado. Este cerebro digital monitoriza y ajusta en tiempo real variables críticas para el bienestar de los pasajeros: desde la intensidad y el tono de la luz ambiental hasta la climatización, la selección musical y la dureza de la suspensión activa, asegurando que cada trayecto sea una experiencia sensorial personalizada.

Por ahora, el Aznom L’Epoque se presenta como un estudio de diseño de alto nivel. No obstante, la compañía italiana no descarta su producción bajo el formato de "one-off". Esto significa que, si un cliente lo solicita, el L’Epoque podría abandonar los bocetos para convertirse en una joya única en el mundo, destinada a los coleccionistas que buscan lo inalcanzable.