Mineápolis
Guerra arancelaria con Ecuador
Papá Pitufo
Concierto Bad Bunny

De los años 20 al futuro: así es el Aznom L’Epoque, el carro que mide más de 8 metros

Aznom sorprende al sector con el L’Epoque, una limusina de ocho metros que fusiona la elegancia de los años 20 con tecnología de vanguardia, inteligencia artificial y 1.000 CV de potencia.

El Aznom L’Epoque, presentado en enero de 2026, es un prototipo de limusina eléctrica de ultra-lujo diseñado por el estudio italiano Aznom Automotive en colaboración con Camal Studio.
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 26 de ene, 2026

