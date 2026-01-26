Asesinan a patrullero de la Policía en su vivienda en Jamundí, Valle; su hijo resultó herido

Un patrullero de la Policía Nacional fue asesinado en la noche de reciente en el corregimiento de Robles, municipio de Jamundí, Valle del Cauca, mientras se encontraba descansando en su residencia junto a su familia.

La víctima fue identificada como Carlos Andrés Pineda Castro, uniformado adscrito a la Estación de Policía Decepaz de Cali. De acuerdo con las primeras versiones, el hecho ocurrió cuando un hombre armado ingresó a la vivienda, ubicada a tan solo ocho cuadras de la estación de Policía local, y le disparó en repetidas ocasiones.

"En zona rural de Jamundi , el patrullero quien tenía 35 años y 15 años en la institución fue objeto de un ataque sicarial mientras disfrutaba su descanso, en este hecho resulto lesionado su hijo en una de sus extremidades, el cual fue traslado a un centro asistencial , el cual esta fuera de peligro", dijo el coronel Andrés Arias, comandante encargado Policía Cali.

El patrullero recibió varios impactos de bala, principalmente en la región abdominal . Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, falleció, debido a la gravedad de las heridas.



Durante el ataque también resultó gravemente herido su hijo, un menor de edad, quien fue alcanzado por los disparos y permanece bajo atención médica especializada.

"Este crimen, cometido fuera del servicio y en un entorno familiar, traspasa todos los límites y demuestra el desprecio absoluto por la vida y la dignidad humana. Nada, absolutamente nada, legitima estos hechos. Nuestra Institución acompaña a la familia de nuestro patrullero con solidaridad, respeto y respaldo total, y reafirma su determinación de perseguir sin descanso a los responsables hasta que respondan ante la justicia. En lo corrido de 2026, cinco policías han sido asesinados. Su sacrificio no será en vano", expresó el director de la Policía , general William Oswaldo Rincón

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables. Unidades de la Policía y organismos judiciales reforzaron la seguridad en la zona mientras avanzan las labores investigativas.

