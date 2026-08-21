El nuevo carro Volkswagen con 2.000 km de autonomía y que por $40 millones busca ser un superventas

Volkswagen dio un golpe sobre la mesa con su Volkswagen ID. Era 5S, un sedán híbrido enchufable que parte de un precio equivalente a unos $40 millones (al cambio en Colombia, aunque no llegará anuestro mercado), que puede recorrer hasta 160 kilómetros utilizando la energía almacenada en su batería y, con el apoyo del motor de gasolina, supera los 2.000 kilómetros de autonomía total.

El modelo fue presentado oficialmente para el mercado Chino durante el Salón del Automóvil de Chengdu 2026 y desarrollado por la alianza SAIC-Volkswagen. Su precio de lanzamiento es de 89.900 yuanes, unos 13.400 dólares.

La cifra lo convierte en uno de los vehículos de nuevas energías más económicos de Volkswagen en China y lo ubica en una zona de precios donde la marca busca competir directamente con algunos de los sedanes electrificados de mayor presencia en ese mercado.

Volskwagen ID.Era 5S Foto: Volskwagen

Motorización del VW ID. Era 5S

El ID. Era 5S utiliza un sistema compuesto por un motor de gasolina de 1,5 litros y un propulsor eléctrico.



El motor de combustión desarrolla 80 kW, equivalentes a 107 hp, mientras que el eléctrico entrega 130 kW, unos 174 hp. Ambos trabajan mediante una transmisión DHT de una sola velocidad y el vehículo cuenta únicamente con tracción delantera.

La batería tiene una capacidad de 19,1 kWh, utiliza tecnología LFP y permite recorrer hasta 160 kilómetros bajo el ciclo de homologación CLTC utilizando exclusivamente energía eléctrica.

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Sin embargo, Volkswagen apunta a uno de los argumentos comerciales más fuertes del modelo cuando se combinan ambos sistemas de propulsión: la marca asegura que el ID. Era 5S puede superar los 2.000 kilómetros de autonomía total.

Eso significa que la propuesta no depende exclusivamente de una gran batería para ofrecer una elevada autonomía. El sistema combina recorridos eléctricos con el uso del motor de combustión para ampliar considerablemente la distancia que puede recorrer antes de necesitar repostar.

Volskwagen ID.Era 5S Foto. VW

Bajo consumo cuando se agota la batería

Otro de los datos destacados por Volkswagen está relacionado con el consumo de combustible.

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Cuando la batería ya no dispone de carga suficiente para impulsar el vehículo como híbrido enchufable, la marca señala un consumo de 4,19 litros por cada 100 kilómetros utilizando gasolina de 92 octanos.

El modelo también admite carga en corriente alterna y carga rápida en corriente continua. En este último caso, Volkswagen señala que puede pasar del 30 % al 80 % de batería en aproximadamente 15 minutos.

La batería cuenta además con refrigeración líquida y el automóvil incorpora función V2L, que permite utilizar la energía almacenada para alimentar dispositivos externos con una potencia máxima de 3,5 kW.

Características del ID. Era 5S

Aunque su precio busca acercarlo a vehículos de segmentos más económicos, el ID. Era 5S tiene unas dimensiones considerables.

Mide 4,836 metros de largo, 1,88 metros de ancho y 1,505 metros de alto, mientras que su distancia entre ejes alcanza los 2,766 metros.

La configuración mecánica incluye suspensión McPherson en el eje delantero y un esquema multilink atrás. El peso en vacío es de 1.655 kilogramos.

En el interior, Volkswagen apostó por una configuración orientada a la tecnología. El tablero incorpora una pantalla central de 15,6 pulgadas y otra de 8,8 pulgadas para la información del conductor.

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El sistema multimedia es compatible con Apple CarPlay, Huawei HiCar y Carlink, además de incluir un sistema de sonido de seis parlantes.

Los asientos delanteros tienen ventilación y existe calefacción tanto adelante como atrás. Una de las configuraciones permite abatir completamente los asientos delanteros para generar una superficie que puede utilizarse como una especie de cama doble.

El ID. Era 5S tiene otro elemento poco habitual para un sedán de este precio dentro de la oferta de Volkswagen: un sistema de asistencia a la conducción denominado Navigation-on-Autopilot (NOA).

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A excepción de la versión de entrada, las demás configuraciones ofrecen capacidades de conducción asistida de nivel 2.

El sistema fue desarrollado con participación de Momenta, Carizon y Horizon Robotics y puede realizar funciones como cambios de carril automatizados y maniobras de estacionamiento.

Volkswagen ofrecerá el modelo en cinco niveles de equipamiento, con el objetivo de cubrir diferentes presupuestos dentro de la gama.

Volskwagen ID.Era 5S Foto: Volskwagen

¿Con qué carros competirá?

El precio de lanzamiento sitúa al ID. Era 5S frente a varios de los sedanes de nuevas energías que ya tienen una fuerte presencia en China.

Entre ellos aparecen modelos como el BYD Seal 06, BYD Qin Plus y Geely Galaxy Starshine 6, vehículos que compiten precisamente mediante una combinación de precios ajustados, electrificación y tecnología.

La estrategia también tiene una particularidad: Volkswagen está utilizando el ID. Era 5S para llevar una alternativa electrificada a compradores que anteriormente podían considerar sedanes tradicionales de la propia marca, como el Bora, Lavida o Sagitar.

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Por ahora, el ID. Era 5S fue presentado para el mercado chino y no existe en la información disponible confirmación de su llegada a Colombia. Por eso, el precio equivalente utilizado como referencia no corresponde a un valor oficial para el mercado colombiano.