Elon Musk quiere el “producto más grande de la historia”: no es un carro y gasta US$25.000 millones

Lo quiere Elon Musk, CEO de Tesla, y se trata de Optimus, el robot humanoide de la compañía, al que el empresario describió ante inversionistas como el que podría convertirse en “el producto más grande de la historia”, en una apuesta respaldada por una inversión anunciada superior a los US$25.000 millones para 2026.

El anuncio marcó un nuevo capítulo para la compañía, que ha venido ampliando su foco desde los vehículos eléctricos hacia inteligencia artificial, robótica avanzada y desarrollo de chips, áreas que concentran buena parte de esa inversión proyectada.



¿Qué es Optimus, el proyecto que impulsa Elon Musk?

Aunque Tesla es reconocida por sus carros eléctricos, Musk ha planteado que el futuro del grupo pasa también por robots humanoides capaces de operar en fábricas y eventualmente en entornos domésticos.

Elon Musk reducirá significativamente su trabajo en la administración Trump en mayo para centrarse en Tesla, anunció el multimillonario el martes cuando el fabricante de vehículos eléctricos informó una caída del 71 por ciento en las ganancias del primer trimestre. Foto: AFP

Según lo expuesto por la compañía en su presentación de resultados, Optimus hace parte de una estrategia en la que el vehículo deja de ser el único eje del negocio para dar paso a un ecosistema más amplio de automatización.

El robot integra miles de componentes y, de acuerdo con información divulgada por Tesla, su producción comenzaría a escalar en nuevas líneas industriales adaptadas para ese propósito.



¿Por qué Tesla invertirá US$25.000 millones en este proyecto?

La cifra anunciada está ligada a un plan de expansión en tres frentes principales:



Robótica avanzada.

Inteligencia artificial.

Fabricación y desarrollo de semiconductores.

Tesla indicó que la inversión prevista para 2026 duplica los niveles promedio de gasto de años anteriores.



Uno de los movimientos más relevantes en esa transición, según la compañía, involucra la reconversión de procesos productivos en su planta de Fremont, California, donde parte de la infraestructura ha sido redirigida para apoyar la fabricación de Optimus.

Musk describió ese proceso como una transición acelerada para llevar el proyecto a escala industrial.

Tesla Optimus Foto: Tesla Optimus

¿Tesla está dejando de enfocarse en los carros eléctricos?

Aunque la compañía mantiene sus negocios automotrices, el discurso de Musk ha puesto más peso en áreas asociadas a automatización física y software.

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Dentro de esa visión, el robot humanoide y los robotaxis aparecen como parte de una misma apuesta tecnológica.

La estrategia también incluye reforzar capacidades propias para diseñar chips de inteligencia artificial, con los que Tesla busca soportar sistemas de conducción autónoma y futuras aplicaciones robóticas.

De acuerdo con la empresa, ese frente responde además a la competencia global por semiconductores avanzados.

Back to work



See you at Tesla Diner tomorrow pic.twitter.com/H3tTajrUbu — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) March 30, 2026

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¿Qué se sabe de Optimus, el robot de Tesla?

La frase utilizada por Musk sobre Optimus elevó la atención sobre un proyecto que todavía se encuentra en desarrollo y pruebas.

Hasta ahora, las demostraciones públicas del robot han mostrado tareas físicas básicas en entornos controlados, mientras la compañía trabaja en ampliar capacidades y escalar producción.

Entre los objetivos planteados por Tesla para el proyecto figuran aplicaciones como:



Automatización de tareas repetitivas en fábricas.

Apoyo logístico.

Asistencia en entornos domésticos.

La compañía también trabaja en una segunda planta en Texas pensada para ampliar producción en el mediano plazo.

La magnitud de la inversión también supone presión financiera. Tesla ha advertido posibles periodos de flujo de caja negativo mientras coinciden proyectos industriales de gran escala.

El anuncio ha sido seguido de cerca por inversionistas y analistas debido al cambio que representa para una empresa históricamente asociada con carros eléctricos.