Este carro eléctrico chino logró la primera vuelta sin conductor a Nürburgring en 10 minutos

La conducción autónoma alcanzó un nuevo hito con el Xiaomi YU7 GT, que completó una vuelta entera al circuito de Nürburgring sin intervención humana, lo que lo convirtió en el primer carro de producción en registrar oficialmente un tiempo en el trazado alemán utilizando exclusivamente sistemas de conducción automatizada.

La prueba permitió establecer una referencia inicial para el software autónomo desarrollado por la compañía china y supone uno de los ensayos más exigentes realizados hasta ahora por este tipo de tecnologías en condiciones reales de alto rendimiento.

Xiaomi YU7 GT Foto: Xiaomi

¿Qué tiempo logró el Xiaomi YU7 GT en Nürburgring?

Según los datos divulgados por Xiaomi, el sistema de conducción autónoma completó el recorrido en 10 minutos y 29,483 segundos.

La marca explicó que la vuelta se realizó sin intervención de un conductor, utilizando exclusivamente los algoritmos y sensores integrados en el vehículo.



Cabe recordar que Nürburgring Nordschleife es considerado uno de los circuitos más complejos del mundo por sus cambios de elevación, curvas de alta velocidad y exigencias mecánicas.

La referencia obtenida por el software autónomo quedó 3 minutos y 7 segundos por detrás del mejor tiempo registrado por una persona al volante del mismo modelo.

¿Qué prestaciones tiene YU7 GT?

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El YU7 GT es la versión de mayores prestaciones dentro de la gama eléctrica de Xiaomi.

Para soportar las exigencias de la conducción deportiva y los sistemas autónomos, el vehículo incorpora una arquitectura eléctrica de 897 voltios basada en carburo de silicio.

El conjunto está alimentado por una batería ternaria de litio con capacidad de 101,7 kWh.

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La energía es gestionada mediante el sistema de propulsión Super Motor V8s EVO desarrollado por la propia compañía.

Entre sus principales cifras destacan:



Potencia máxima de 738 kW.

Equivalente a 1.003 caballos de potencia.

Aceleración de 0 a 100 km/h en 2,92 segundos.

Velocidad máxima limitada a 300 km/h.

Autonomía homologada de hasta 705 kilómetros bajo ciclo CLTC.

Xiaomi YU7 GT Foto: Xiaomi

¿Cómo funciona la tecnología utilizada durante la vuelta autónoma?

Xiaomi señaló que uno de los desafíos principales consistió en mantener el rendimiento constante durante toda la vuelta al circuito.

Para ello, el vehículo utiliza un sistema de refrigeración diseñado para controlar la temperatura de la batería y los componentes eléctricos durante periodos prolongados de alta exigencia.

La marca indicó que la plataforma fue desarrollada para soportar aceleraciones continuas, frenadas intensas y cambios rápidos de dirección sin afectar la entrega de energía.

Estas condiciones resultan especialmente importantes cuando las decisiones de conducción son ejecutadas por algoritmos que procesan información en tiempo real.

Antes de la prueba autónoma, el Xiaomi YU7 GT ya había mostrado su potencial en Nürburgring con registros obtenidos por conductores profesionales.

Xiaomi YU7 GT sin conductor en Nürburgring Foto: captura de video

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Durante las fases iniciales de desarrollo, el SUV logró una vuelta de 7 minutos y 22,755 segundos, estableciendo una referencia destacada dentro de su categoría.

También fueron documentados otros registros de validación, entre ellos una vuelta de 7 minutos y 34,931 segundos durante pruebas anteriores.

Estas cifras permiten comparar el desempeño de la conducción humana frente al obtenido por el sistema automatizado utilizado en el nuevo ensayo.

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¿Cuánto cuesta el Xiaomi YU7 GT?

El modelo comenzó su comercialización en China con un precio de partida de unos 57.000 dólares, cerca de los 200 millones de pesos al cambio. La versión más equipada alcanza los 63.000 dólares dentro del mercado local.

En cuanto a la recarga, Xiaomi afirma que la arquitectura eléctrica del vehículo permite recuperar hasta 570 kilómetros de autonomía en apenas 15 minutos mediante sistemas de carga rápida.