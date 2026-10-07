Gremio de apps de transporte propone quitarles cargas a los taxistas para competir con Uber y DiDi

En medio de la discusión en el Congreso sobre la regulación de las plataformas de movilidad, José Daniel López, presidente de Alianza IN, gremio que reúne a estas empresas, planteó que una eventual “nivelación de la cancha” frente a los taxistas también debería incluir una reducción de las obligaciones que tiene actualmente ese sector.

López sostuvo en Mañanas Blu que los taxistas enfrentan una serie de cargas que, en su opinión, reducen su competitividad frente a los servicios que se prestan mediante plataformas.

Publicidad

“En Colombia es urgente desregular el taxismo”, afirmó el presidente de Alianza IN, que se refirió a los proyectos de ley que buscan establecer nuevas reglas para los servicios de movilidad mediante aplicaciones.

¿Qué cargas tienen actualmente los taxistas, según el gremio de plataformas?

López señaló que los conductores de taxi deben cumplir obligaciones que, según su posición, son más exigentes que las de otros vehículos.



Entre ellas mencionó la realización de revisiones técnico-mecánicas con una frecuencia mayor y la obligación de renovar anualmente la licencia de conducción. También hizo referencia a otros trámites y filtros que, de acuerdo con el dirigente gremial, afectan la competitividad del taxismo.

Por eso, consideró que la discusión sobre las plataformas no debería limitarse a establecer nuevas obligaciones para los conductores que utilizan vehículos particulares.

Publicidad

“El primer paso para esa nivelación de la cancha, y creo que en eso todos, incluidos un sector muy puntual del taxismo que es muy vocal pero muy puntual, que se opone a la regulación de las plataformas, estaría de acuerdo en que el primer paso es la desregulación y la eliminación de cargas que les restan competitividad hoy al mundo de los taxis”, aseguró.

Taxis Foto: AFP

¿Qué propone el gremio para competir con las plataformas?

El planteamiento de López aparece mientras avanzan proyectos de ley que buscan regular los servicios de transporte mediante plataformas.

Publicidad

Uno de ellos, según explicó, es el que prepara el representante Mauricio Toro, que estaría orientado a regular la actividad económica relacionada con el transporte de pasajeros en vehículos particulares a través de plataformas, con estándares y obligaciones en materia de seguridad, seguros y registro para las empresas y los conductores.

El otro proyecto mencionado por el presidente de Alianza IN es el del representante Daniel Briceño, que busca establecer garantías para los conductores mientras se define la regulación de fondo.

Según López, esta iniciativa contempla mecanismos de debido proceso para evitar que a los conductores les quiten el teléfono o interroguen a los pasajeros para determinar si están prestando un servicio mediante una plataforma.

Publicidad

Para el dirigente gremial, ambos proyectos pueden servir para abordar una discusión que lleva años enfrentando a los servicios mediante aplicaciones con el sector tradicional de taxis.

Hay un proyecto de ley que busca regular a estas plataformas como Uber, DiDi y más en Colombia Foto: AFP

López reconoció que existe un reto para equiparar las condiciones entre ambos modelos de transporte, pero sostuvo que las diferencias no se solucionan únicamente aumentando las obligaciones para las plataformas.

Publicidad

También destacó que muchos taxistas ya utilizan aplicaciones para conseguir pasajeros y generar ingresos, por lo que considera que las plataformas no necesariamente deben verse como un sector contrario al taxismo.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: