La marca de carros que regala hasta bonos de 260 millones por sus buenas ventas en 2025

El mercado automotor chino cerró 2025 con un crecimiento marcado en varios fabricantes locales, impulsado por la electrificación y la rápida ampliación de redes de venta.

En ese contexto, algunas marcas no solo han reportado aumentos sostenidos en producción y entregas, sino que también han comenzado a reflejar esos resultados en incentivos económicos directos para sus socios comerciales.



Incentivos millonarios para concesionarios en China

De acuerdo con información publicada por CarNewsChina, Xiaomi distribuyó más de 100 millones de yuanes entre sus concesionarios a nivel nacional como reconocimiento por su desempeño comercial, lo que equivale a unos 12 millones de euros o más de 14 millones de dólares, según las tasas de cambio actuales.

Las transferencias se entregaron sin condiciones asociadas al cumplimiento de metas futuras y se materializaron en pagos directos, conocidos localmente como “sobres rojos”, una práctica habitual en China para gratificaciones económicas.

Xiaomi ha tenido buenos resultados desde su incursión al mundo automotriz Foto: AFP

Los montos variaron dependiendo del tipo de establecimiento y su fecha de apertura. Por ejemplo, las tiendas construidas en 2024 recibieron 12.100 euros (53 millones de pesos) por punto de venta, mientras que los nuevos concesionarios abiertos antes del 15 de diciembre de 2025 obtuvieron hasta 60.500 euros (260 millones) cada uno.



¿Cuál es la presencia de Xiaomi en China?

Hasta finales de noviembre, la marca contaba con 441 tiendas distribuidas en 131 ciudades de China, además de 249 centros de servicio que cubren 144 ciudades del país.



Solo en los tres meses previos se abrieron 71 nuevos puntos de venta: 32 en septiembre, 22 en octubre y 17 en noviembre. La compañía informó que esperaba sumar otras 36 tiendas adicionales durante diciembre, ampliando su presencia a siete nuevas ciudades.

El desempeño industrial también ha sido relevante. El pasado 20 de noviembre, la compañía comunicó que su vehículo número 500.000 había salido de la línea de producción, un hito alcanzado en poco más de un año y siete meses desde el inicio de la fabricación.

En paralelo, los ingresos por vehículos eléctricos llegaron a 4.100 millones de dólares durante el tercer trimestre del año.

Y es que Xiaomi, conocida globalmente por su negocio tecnológico y que anunció oficialmente su entrada a la industria automotriz en marzo de 2021. Más de cuatro años después, su división de vehículos eléctricos ya cuenta con dos modelos en el mercado: el sedán SU7 y el SUV YU7.

Xiaomi YU7 Foto: cortesía Xiaomi

¿Cuántos carros ha vendido Xiaomi?

Las cifras comerciales respaldan la estrategia. Entre enero y noviembre de 2025, las ventas acumuladas de Xiaomi Auto alcanzaron 361.600 vehículos. De ese total, el SU7 representó 247.000 unidades, mientras que el YU7 sumó 114.600 entregas.

El comportamiento mensual también mostró una tendencia ascendente. A lo largo del año, los registros pasaron de rangos superiores a 20.000 unidades mensuales, luego a más de 25.000, y posteriormente superaron las 45.000 unidades entre comienzos de 2025 y noviembre, según los datos reportados.