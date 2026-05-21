Lanzan el ‘Ferrari chino’ en $130 millones para desafiar a Tesla Model Y, el más vendido en Colombia

La tecnológica Xiaomi presentó oficialmente en China una nueva versión de su SUV eléctrico YU7, un modelo que ha sido comparado con el Ferrari Purosangue por su diseño y proporciones. El vehículo debutó en ese país con un precio de 34.300 dólares.

La presentación se realizó durante el evento “Human x Car x Home”, encabezado por el CEO de la compañía, Lei Jun, quien aseguró que esta nueva variante del YU7 fue desarrollada para competir directamente con el Tesla Model Y, el carro más vendido en Colombia en lo corrido de este 2026.

La nueva versión fue denominada “True Standard Edition” y pasa a convertirse en la entrada de gama dentro de la familia YU7.

¿Qué cambia en el nuevo Xiaomi YU7?

Según explicó Xiaomi durante el lanzamiento, el objetivo fue ajustar la estrategia comercial del modelo para hacerlo más competitivo frente al Tesla Model Y.



La compañía indicó que la versión estándar original del YU7 ofrecía una autonomía demasiado alta para su rango de precio, lo que reducía la diferencia frente al SUV de Tesla. Por eso, decidió introducir una nueva alternativa más económica.

Con esta actualización, la línea quedó reorganizada:



La nueva “True Standard Edition” se convierte en la versión base.

La variante estándar presentada anteriormente pasa a llamarse “Long Range Edition”.

El nuevo modelo ofrece una autonomía de 643 kilómetros, cifra superior a los 593 kilómetros anunciados para la versión estándar del Model Y, según datos entregados por Xiaomi durante el evento.

¿Cómo es el Xiaomi YU7?

El YU7 mantiene las dimensiones de SUV mediano-grande que ya caracterizaban a la línea desde su lanzamiento inicial en 2025.

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De acuerdo con documentos regulatorios del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, el vehículo mide:



4.999 mm de largo.

1.996 mm de ancho.

Entre 1.600 y 1.608 mm de alto.

Distancia entre ejes de 3.000 mm.

El diseño del modelo ha generado múltiples comparaciones con el Ferrari Purosangue debido a elementos estéticos como la silueta deportiva, el frente estilizado y las proporciones del vehículo.

En desempeño, la nueva versión incorpora un esquema de tracción trasera con un solo motor eléctrico que desarrolla hasta 235 kW, equivalentes a 315 caballos de potencia.

¿Qué batería y equipamiento tiene el Xiaomi YU7?

La marca confirmó que esta versión utiliza baterías LFP (litio-ferrofosfato) suministradas por CATL, uno de los fabricantes de baterías más grandes del mundo.

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El nuevo YU7 también reduce su peso frente a la variante estándar anterior. Xiaomi informó que el SUV registra 2.200 kilogramos, es decir, 115 kilos menos que el modelo previo.

Entre los cambios también aparecen nuevas opciones de personalización, incluyendo diseños inéditos de rines de 20 pulgadas.

¿Cómo le ha ido al Xiaomi YU7 frente al Tesla Model Y?

Desde su debut oficial en junio de 2025, el Xiaomi YU7 se convirtió en uno de los lanzamientos más comentados del mercado chino de vehículos eléctricos.

En ese momento, Xiaomi reportó más de 200.000 órdenes confirmadas en los primeros minutos tras la apertura de ventas y más de 240.000 pedidos bloqueados en menos de un día.

La alta demanda inicial provocó tiempos de espera cercanos a un año para algunos compradores.

Sin embargo, la compañía reconoció que, tras reducirse el volumen acumulado de entregas pendientes, las ventas del modelo comenzaron a desacelerarse en los últimos meses.