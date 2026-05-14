Tesla tendrá que devolver dinero completo a compradores si no cumple entregas en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó nuevas medidas contra Tesla en Colombia tras detectar retrasos en las entregas de vehículos y múltiples quejas de consumidores. Entre las decisiones anunciadas por la entidad, se encuentra la obligación de realizar reembolsos completos a quienes no reciban sus carros dentro de los plazos establecidos.

La medida fue confirmada por la superintendente Cielo Rusinque durante una entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, en la que explicó que la compañía deberá ajustar varios aspectos de su operación comercial en el país, especialmente relacionados con entregas, garantías y atención al cliente.

Según la funcionaria, la SIC emitió una orden administrativa después de recopilar reclamos e iniciar una indagación preliminar sobre la operación de Tesla en Colombia, mercado al que la marca llegó oficialmente en noviembre de 2025.

¿Por qué la SIC tomó medidas contra Tesla en Colombia?

De acuerdo con Rusinque, la investigación encontró incumplimientos relacionados principalmente con las fechas prometidas para la entrega de vehículos.



La superintendente aseguró que existen al menos 1.800 carros pendientes de entrega que debían ser entregados entre febrero y marzo de 2026 y que seguían sin llegar a manos de sus compradores hasta abril.

Además, indicó que algunos consumidores reportaron gastos adicionales derivados de los retrasos, incluyendo:



Compra de tiquetes aéreos

Problemas con créditos y desembolsos financieros

Falta de respuestas claras sobre las nuevas fechas de entrega

Durante la entrevista, la funcionaria afirmó que Tesla deberá entregar un cronograma claro para cumplir con los pedidos pendientes y contactar a los compradores afectados.

¿Qué pasará con los compradores afectados?

Uno de los puntos centrales de la orden administrativa tiene que ver con los reembolsos.

Publicidad

Según explicó Rusinque, la empresa deberá devolver el dinero completo a quienes decidan desistir de la compra debido a los incumplimientos en las entregas.

“Y también se les obliga a que en el evento de no poder cumplir, sin ningún descuento se les devuelva, se les hagan los reembolsos respectivos como corresponde”, afirmó la superintendente.

La SIC también ordenó que Tesla ajuste las condiciones bajo las cuales comercializa sus vehículos en Colombia, especialmente en lo relacionado con comercio electrónico y garantías.



¿Qué otros problemas encontró la SIC en la operación de Tesla?

La entidad señaló que encontró información que podría inducir a error a los consumidores.

Publicidad

Entre los aspectos cuestionados aparecen:



Fechas de entrega presentadas sin suficiente claridad

Condiciones de garantía consideradas ambiguas

Información sobre infraestructura de carga de Tesla en Colombia

Fallas en los canales de atención al cliente

Sobre este último punto, Rusinque aseguró que algunos usuarios se han encontrado con sistemas de contacto que no ofrecen respuestas satisfactorias frente a peticiones o reclamos.

“Se encuentran con un buzón en el que no tienen ninguna respuesta”, señaló la funcionaria.

La SIC también pidió a Tesla modificar la información relacionada con la red de carga rápida o Superchargers, al considerar que la publicidad actual podría generar confusión sobre la disponibilidad real de esa infraestructura en el país.

¿Qué porción del mercado tiene Tesla?

Durante la entrevista se reveló que Tesla acumula aproximadamente 24.000 pedidos de vehículos en Colombia desde noviembre de 2025 hasta marzo de 2026.

La cifra coincide con el crecimiento acelerado que han tenido los carros eléctricos en el país este año. Según datos conocidos previamente del sector automotor, entre enero y abril de 2026 se matricularon 14.541 vehículos eléctricos en Colombia, con un aumento de 207 % frente al mismo periodo del año anterior.

En ese contexto, modelos como el Tesla Model Y han liderado registros de ventas en algunos meses del año, superando incluso a referencias tradicionales de combustión.

Actualmente, Tesla comercializa en Colombia modelos como el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y.