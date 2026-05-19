Tesla vendió en cuatro meses lo que todo el mercado colombiano matricula en un mes, según la SIC

Tesla está consiguiendo lo que quería al llegar a Colombia, después de que la superintendente Cielo Rusinque aseguró que la compañía alcanzó cerca de 24.000 pedidos de vehículos entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, una cifra que, según explicó a Blu Radio, equivale prácticamente a lo que todo el sector automotor colombiano matricula en un solo mes.

La superintendente comparó las ventas de Tesla con el promedio mensual del mercado nacional, que actualmente ronda las 25.000 unidades. La magnitud de las cifras llevó a que la SIC calificara el fenómeno como uno de los movimientos más fuertes que ha tenido recientemente la industria automotriz en el país.

“Estamos hablando de un agente que llegó pisando fuerte”, afirmó Rusinque al referirse al crecimiento que ha tenido la marca estadounidense desde su entrada oficial al mercado colombiano.

¿Qué pasó con la SIC y Tesla?

La Superintendencia de Industria y Comercio explicó que la orden administrativa emitida contra Tesla se produjo tras múltiples quejas de consumidores y una indagación preliminar adelantada por la Dirección de Protección al Consumidor.

Según detalló Rusinque, la entidad encontró posibles incumplimientos relacionados principalmente con las fechas de entrega de vehículos, así como problemas en la información suministrada a los compradores.

La funcionaria aseguró que más de 1.800 vehículos que debían ser entregados entre febrero y marzo de 2026 seguían pendientes hasta abril.

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Además, señaló que algunos compradores reportaron gastos adicionales derivados de los retrasos, incluidos inconvenientes con créditos y viajes relacionados con la entrega de los vehículos.

¿Qué le exigió la SIC a Tesla en Colombia?

Dentro de las medidas anunciadas por la SIC, la compañía deberá implementar varios ajustes en su operación comercial en Colombia.

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Entre las principales exigencias están:



Aclarar que las fechas de entrega publicadas son tentativas y no definitivas.

Adecuar sus sistemas de atención al cliente y respuesta a quejas.

Informar de manera clara las condiciones de garantía.

Corregir información relacionada con infraestructura de carga.

Presentar un calendario de cumplimiento para las entregas pendientes.

Hacer reembolsos completos en caso de no poder cumplir con los pedidos.

Sobre este último punto, Rusinque afirmó que la empresa tendrá que devolver el dinero “sin ningún descuento” a los consumidores que decidan no continuar con la compra debido a los retrasos.

¿Cómo impactó Tesla el mercado de carros eléctricos?

La expansión de Tesla ayudó a lograr un crecimiento histórico de los vehículos eléctricos en Colombia durante 2026.

Entre enero y abril se matricularon 14.541 carros eléctricos en el país, lo que representó un incremento de 207% frente al mismo periodo del año anterior. Solo en abril se registraron 5.192 unidades eléctricas vendidas.

En medio de ese crecimiento, el Tesla Model Y logró convertirse en el carro más vendido del mercado colombiano durante algunos meses de 2026, superando modelos tradicionales de combustión.