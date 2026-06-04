Las 7 conductas al volante que más accidentes generan en Colombia

La accidentalidad vial sigue siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades y del sector automotor en Colombia. Solo en Bogotá, entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026, murieron 162 personas en siniestros de tránsito, una cifra que representa un aumento del 13 % frente al mismo periodo del año anterior, según datos de la Secretaría Distrital de Movilidad.

En medio de este panorama, Nissan Colombia identificó siete comportamientos que continúan apareciendo entre los factores más asociados a los accidentes en las vías del país.

La compañía presentó estas recomendaciones en el marco del Día de la Seguridad Vial, una fecha que busca promover hábitos de conducción más responsables y reducir los riesgos para conductores, pasajeros, motociclistas, ciclistas y peatones.

En todo accidente de tránsito con víctimas se inmoviliza el vehículo de manera provisional. Foto: AFP

¿Cuáles son las conductas que más accidentes provocan en Colombia?

En Colombia existen siete prácticas que siguen teniendo una incidencia importante en la ocurrencia de siniestros viales:



Exceder los límites de velocidad. Conducir distraído. Ignorar señales de tránsito. Manejar con fatiga o cansancio. Descuidar el mantenimiento del vehículo. Realizar maniobras imprudentes. Confiar excesivamente en las ayudas tecnológicas.

Estos comportamientos pueden aumentar considerablemente el riesgo de perder el control del vehículo o disminuir la capacidad de reacción frente a situaciones inesperadas.



¿Por qué el exceso de velocidad sigue siendo un problema?

Según la compañía, conducir por encima de los límites establecidos reduce el tiempo disponible para reaccionar ante cualquier obstáculo o emergencia en la vía.

Además, cuando ocurre una colisión a velocidades elevadas, las consecuencias suelen ser más graves tanto para los ocupantes de los vehículos como para otros actores viales.

El exceso de velocidad continúa siendo uno de los factores más recurrentes en investigaciones relacionadas con siniestros de tránsito en diferentes regiones del país.

Las multas por exceso de velocidad en Colombia son costosas Foto: Dirección de Tránsito y Getty - Montaje Blu Radio

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¿Cómo influyen las distracciones al volante?

Nissan destacó que una de las conductas más frecuentes es la pérdida momentánea de atención mientras se conduce.

Acciones aparentemente simples, como revisar el teléfono celular, manipular sistemas multimedia o apartar la vista de la vía durante algunos segundos, pueden incrementar significativamente el riesgo de accidente.

La empresa recordó que la atención permanente sigue siendo uno de los elementos más importantes para una conducción segura.

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¿Qué otros errores aumentan el riesgo de accidentes?

La compañía también llamó la atención sobre el incumplimiento de las señales de tránsito, una conducta que continúa registrándose en vías urbanas y carreteras.

A esto se suma la conducción bajo condiciones de fatiga, especialmente en recorridos largos o después de jornadas extensas de trabajo. El cansancio puede afectar la concentración y prolongar los tiempos de respuesta frente a situaciones de riesgo.

Otro aspecto señalado es la falta de mantenimiento preventivo. Componentes como frenos, neumáticos, suspensión o sistemas de dirección requieren revisiones periódicas para garantizar condiciones adecuadas de seguridad.

Las maniobras imprudentes también aparecen entre las principales causas asociadas a incidentes viales. Entre ellas se encuentran los adelantamientos indebidos, los cambios bruscos de carril y la falta de distancia de seguridad entre vehículos.

¿La tecnología elimina los riesgos al conducir?

Nissan advirtió que los sistemas de asistencia a la conducción son herramientas de apoyo, pero no reemplazan la responsabilidad del conductor.

“La seguridad vial requiere una combinación entre prevención, educación y tecnología. Hoy más que nunca es importante promover una conducción más consciente y entender que cada decisión al volante puede marcar la diferencia”, afirmó Leonardo Gutiérrez, líder de producto de Nissan Colombia.

La marca recordó que actualmente existen tecnologías diseñadas para apoyar la conducción, entre ellas el frenado inteligente de emergencia, las alertas de punto ciego, los sistemas de monitoreo periférico y las advertencias de colisión.