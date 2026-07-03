Las nuevas normas para patinetas y bicicletas eléctricas: a comprar casco y 'placa'

Colombia está viviendo el boom de las patinetas y las bicicletas eléctricas, especialmente en las ciudades donde la congestión vehicular las ha convertido en una alternativa de movilidad. Uno de sus grandes atractivos es que, por regla general, no necesita comprar SOAT ni hacer el curso para la licencia de conducción.

Sin embargo, lo que sí va a tener que hacer es tomar nuevas medidas para evitar accidentes en las vías y ahorrarse multas.

El Ministerio de Transporte acaba de publicar la que podría ser la versión definitiva de la nueva regulación para patinetas eléctricas, scooters y bicicletas con pedaleo asistido o motor eléctrico, cuya potencia nominal no exceda los 1.000 W. Las normas para bicicletas eléctricas 2026 y para patinetas aplican a todos estos vehículos.

Las patinetas eléctricas se volvieron un medio de transporte de moda por su simplicidad. Foto: Unsplash

1. Póngase 'placa'

Todos los vehículos livianos que están exentos del SOAT o del deber de la licencia de conducción para sus conductores deben portar una lámina de identificación con los datos básicos del vehículo y el nombre de la Ley 2486. Esta será una obligación exigible desde el 1 de enero de 2027.



Desde 2027, los fabricantes y comerciantes deberán entregar la placa instalada, pero si usted ya tiene uno de estos vehículos tendrá que mandar a hacer la placa, ponerla en un sitio visible y cumplir con las especificaciones técnicas que exige la norma.

2. No las puede subir a TransMilenio ni al Metro

Hasta que las autoridades locales no regulen cómo se pueden subir las patinetas eléctricas o bicicletas eléctricas a los sistemas de transporte público, no se va a permitir su ingreso.

3. Lleve siempre casco

Inicialmente le van a pedir casco certificado, como el que usan los motociclistas. Según el Gobierno, esta decisión se justifica por la exposición directa a caídas, pérdida de control, colisión con otros actores viales o impacto contra elementos fijos.

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"A diferencia de los vehículos automotores cerrados o provistos de estructuras externas de absorción de impacto, los VELMPU son vehículos livianos y de pequeño formato, en los cuales el conductor se encuentra físicamente expuesto, sin cabina, carrocería ni sistemas estructurales equivalentes que mitiguen de manera significativa la energía del impacto".

Bicicletas eléctricas. Foto: Scretaría de Movilidad

4. Necesitará frenos adelante y atrás, y luces informativas

El objetivo es que usted pueda frenar de forma segura incluso si alguien se le atraviesa en el camino. Además de los frenos trasero y delantero, usted necesita llevar un sistema de luces que le permita avisar a quienes están detrás de usted cuando esté frenando.

5. En las noches, póngase un reflectivo

A partir de las 6 de la tarde será exigible un chaleco reflectivo para los conductores. La obligación se da para toda la noche y hasta las 6 de la mañana del siguiente día.

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6. No puede ir por andenes, puentes peatonales ni carreteras

Está prohibido usar las bicicletas o patinetas eléctricas en los andenes. Este tipo de vehículos no tiene permitido circular por carreteras nacionales o vías con velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, a menos que tengan una ciclovía demarcada.

En las ciclovías, la velocidad máxima permitida es de 25 kilómetros por hora. Sin embargo, las autoridades locales pueden restringir la circulación de estos vehículos por razones de seguridad vial, operativas o de diseño.

Las acrobacias están prohibidas en las vías públicas.