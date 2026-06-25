Llega el mayor test ride de motos en Colombia: reunirá 11 marcas y más de 30 modelos

Los amantes a las motos tendrán por primera vez un evento que reunirá en un mismo lugar decenas de modelos disponibles para pruebas de manejo. El próximo 29 de junio, el Kartódromo Juan Pablo Montoya, en Tocancipá, será sede del RidePro Test Ride Experience, una jornada que contará con la participación de 11 marcas y más de 30 modelos para que los asistentes puedan conducirlos antes de tomar una decisión de compra.

La iniciativa busca ofrecer una experiencia poco habitual en el mercado nacional, donde la mayoría de compradores adquiere una motocicleta basándose en la información del concesionario, especificaciones técnicas o contenido en internet, sin haberla manejado previamente.

¿Qué marcas participarán en el mayor test ride de motos en Colombia?

El evento reunirá fabricantes de diferentes segmentos, desde motocicletas de baja cilindrada hasta modelos de aventura y alto desempeño.

Las marcas confirmadas son:



Ducati.

KTM.

Kawasaki.

Triumph.

Husqvarna.

Aprilia.

Royal Enfield.

TVS.

CFMOTO.

Voge.

Zontes.

En conjunto pondrán a disposición de los asistentes más de 30 motocicletas para pruebas dinámicas en pista.



KTM pasó por una de las crisis financieras más duras de su historia Foto: KTM Press

¿Qué motos estarán disponibles para las pruebas?

La oferta abarca modelos dirigidos tanto a quienes buscan su primera motocicleta como a usuarios con experiencia que desean conocer referencias de mayor potencia.

Entre los modelos anunciados se encuentran:



TVS Raider 125.

TVS Apache RTR 160, 200 y 310.

CFMOTO CFLite 250NK, 250SR y 250 Dual.

Zontes 368G y 368M.

Royal Enfield Hunter 350, Himalayan 450, GRR 450 y Bear 650.

Kawasaki KLE 500.

Aprilia Tuono 457 y RS 457.

Voge 300DS, 300 Rally, 525DSX y 900DSX.

KTM 390 Duke, 390 Adventure X, 390 SMC R y 890 Adventure R.

Husqvarna Norden 901.

Triumph Speed 400, Scrambler 400 X, Speed Twin 900 y Tiger 900 Rally Pro.

Ducati New Monster, New Hypermotard V2 y Scrambler.

El listado incluye motocicletas de categorías Street, Adventure, Touring, Naked, Deportivas y Doble Propósito, con cilindradas que van desde los 125 cc hasta modelos superiores a los 900 cc.

Diseño y ergonomía de la Royal Enfield HNTR 350 Foto: Blu Radio

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Según RidePro Colombia, organizador del evento, uno de los principales objetivos es cerrar una brecha que todavía existe en el mercado colombiano: permitir que los compradores conozcan el comportamiento real de una motocicleta antes de adquirirla.

"La gente quiere saber cómo se siente una moto, no solo cómo se ve. Ese es el vacío que RidePro viene a llenar", afirmó Santiago López, cofundador de RidePro.

De acuerdo con la organización, aunque algunos concesionarios ofrecen pruebas de manejo, normalmente estas requieren cita previa, disponen de recorridos limitados o hacen parte de procesos comerciales específicos.

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El RidePro Test Ride Experience propone un espacio donde los asistentes puedan comparar diferentes marcas y referencias en una misma jornada.

¿Cuándo y dónde será el RidePro Test Ride Experience?

La primera edición del evento se realizará:



Fecha: domingo 29 de junio de 2026.

Lugar: Kartódromo Juan Pablo Montoya, Tocancipá.

Horario: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Los organizadores informaron que habrá dos modalidades de ingreso.

La entrada Piloto Test Ride, con un valor de 35.000 pesos, permitirá realizar pruebas de manejo e incluye el seguro para conducir las motocicletas participantes.

Por su parte, la entrada para espectadores, con un costo de 25.000 pesos, dará acceso a la zona de exhibición, actividades de las marcas, espacios gastronómicos y programación musical.