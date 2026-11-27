En las calles de Medellín y las carreteras de Antioquia cada vez se ven más carros silenciosos rodando sin depender solo de la gasolina: los paisas le están apostando con fuerza a los vehículos híbridos y eléctricos. Mientras al inicio del año se calculaba que en Colombia se venderían entre 300.000 y 310.000 carros, el sector cerrará 2026 cerca de los 345.000, y hoy más de la mitad de esas ventas por encima del 50 %, frente al 27 % o 30 % de hace apenas dos años corresponden a tecnologías híbridas y eléctricas, con un movimiento que ronda los 2.000 vehículos en plazas clave como Medellín y Bogotá, según explicó Sebastián Mejía Gallo, gerente de marca Chevrolet Medellín.

De acuerdo con Sebastián Mejía Gallo, los conductores de la región dejaron atrás los mitos sobre estos carros por razones muy prácticas para el día a día. La primera es que la brecha de precio frente a un carro tradicional de gasolina que antes tenía un sobreprecio cercano al 50 % hoy es mucho más estrecha; a eso se suman el ahorro en consumo, el cuidado del medio ambiente y las ventajas frente a la restricción de circulación y el pico y placa, que siguen pesando en la movilidad diaria del Valle de Aburrá.

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Pero hay otro factor que tiene movidos los concesionarios en este cierre de año y tiene que ver con el bolsillo y la ley: la discusión de la reforma tributaria o ley de salvamento fiscal. Según detalló Mejía, el proyecto plantea que los vehículos eléctricos que hoy pagan un IVA del 5 % pasen a pagar el 19 %, igual que los carros a combustión, un cambio tributario que lleva a muchos compradores a adelantar el negocio antes de que empiece el próximo año para evitar ese sobrecosto.

Dentro de ese porcentaje que ya supera la mitad de las ventas del mercado automotor, el vehículo ciento por ciento eléctrico viene ganando cada vez más espacio frente al híbrido en Medellín y Antioquia. Mejía Gallo señaló que cada vez más familias y conductores comparan los costos de mantenimiento, la autonomía y el uso urbano, consolidando el cambio hacia estas alternativas en las vitrinas de la ciudad.



Con las cuentas puestas en el ahorro diario, la movilidad sin restricciones y el impacto que tendría la nueva ley tributaria en 2027, la compra de híbridos y eléctricos marca el pulso del cierre de 2026 en el mercado automotor paisa y nacional.