Nuevo Código de Tránsito Colombia: multas, cámaras y más cambios que debería tener, según expertos

Multas más proporcionales, mayor control sobre las fotomultas, equipos correctamente calibrados y garantías para que los conductores puedan defenderse son algunos de los cambios que deberían discutirse en la actualización del Código Nacional de Tránsito, de acuerdo con los expertos consultados por Blu Radio.

El Gobierno anunció su intención de modificar esta normativa y planteó, entre otros puntos, reducir hasta en 50 % el valor de algunas multas y endurecer los requisitos para la autorización y operación de las cámaras de fotodetección.

Para Darío Hidalgo, experto en movilidad sostenible y profesor de transporte de la Universidad Javeriana, una eventual reducción de las sanciones debe estar acompañada de un mayor control sobre las infracciones.

Según explicó, una multa funciona como mecanismo de disuasión cuando existe una posibilidad efectiva de que la autoridad detecte la conducta de riesgo.



“Podemos tener multas carísimas que no controlamos, pues no sirven para nada, o podemos tener multas muy baratas que no controlamos, tampoco sirve para nada”, señaló Hidalgo.

El experto también consideró importante mantener las cámaras de fotomultas como parte de las herramientas de seguridad vial, aunque con controles más estrictos sobre su autorización y calibración.

Las multas por exceso de velocidad en Colombia son costosas Foto: Dirección de Tránsito y Getty - Montaje Blu Radio

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Fotomultas y debido proceso

El senador Gerson Vargas, conocido como Señor Biter y quien durante los últimos años ha estado muy activo en cuanto a temas de movilidad, coincidió en que el funcionamiento de las fotomultas debe ser revisado, pero puso el foco en las garantías que tienen los ciudadanos cuando reciben un comparendo.

Vargas cuestionó que el propietario de un vehículo pueda terminar respondiendo por una infracción que, según su planteamiento, pudo haber sido cometida por otra persona. También señaló la importancia de verificar que los equipos utilizados para detectar excesos de velocidad funcionen correctamente.

“¿De qué nos sirve que el presidente diga que va a bajar al 50 % las multas si todavía no existe el debido proceso?”, cuestionó el senador.

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Para Vargas, la discusión no debería limitarse a reducir el valor de las sanciones. También debería garantizar que los conductores tengan mecanismos efectivos para controvertir una infracción cuando consideren que no la cometieron.

La verificación de multas de tránsito en Colombia por internet es una herramienta valiosa. Foto: Movilidad Bogotá

¿Qué debería pasar con las cámaras?

La propuesta de modificar las reglas de las fotomultas es uno de los puntos que podría generar mayor discusión durante el trámite de una eventual reforma.

Hidalgo señaló que existen cámaras que han tenido efectos positivos sobre la seguridad vial. Como ejemplo, mencionó el caso de Bogotá y aseguró que los estudios disponibles han registrado reducciones en la siniestralidad en los puntos donde fueron instaladas.

Vargas, sin embargo, pidió que cada cámara pueda demostrar cuál es su impacto real sobre la seguridad vial y cuestionó que algunas zonas cuenten con dispositivos de fotodetección mientras mantienen problemas de infraestructura.

El senador también defendió que las cámaras sean visibles y estén debidamente señalizadas para que los conductores conozcan su presencia y respeten los límites de velocidad.

Hay más de 100 cámaras de fotomultas autorizadas en Bogotá Foto: montaje Blu Radio

Multas según el nivel de riesgo

Otro de los cambios planteados durante la entrevista fue establecer una mayor gradualidad en las multas.

Hidalgo respaldó la propuesta de que una infracción que represente un menor riesgo tenga una sanción inferior frente a una conducta que pueda generar consecuencias más graves.

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La idea es que el valor de la multa tenga relación con el nivel de peligro generado por el comportamiento del conductor, en lugar de aplicar la misma lógica sancionatoria a infracciones con consecuencias diferentes.

Un Código adaptado a las vías colombianas

Vargas también planteó que la actualización de la norma debe considerar las condiciones particulares de Colombia y no limitarse a modificar disposiciones desde una perspectiva exclusivamente técnica.

El senador sostuvo que los conductores, motociclistas, transportadores y demás actores de la movilidad deberían participar en la discusión del nuevo Código.

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“Una cosa es hacer un código de tránsito desde un escritorio”, afirmó Vargas, al defender que la norma tenga en cuenta lo que ocurre diariamente en las vías del país.

Hidalgo coincidió en que el debate debe incorporar diferentes sectores, aunque insistió en que la seguridad vial y la protección de la vida deben mantenerse como el eje central de cualquier reforma.

Escuche las entrevistas en el audio adjunto: