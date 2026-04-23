Piden revisar casi 1.4 millones de camionetas de conocida marca por problemas con la transmisión

Ford tendrá que llamar a revisión 1.392.935 vehículos de su principal modelo, la camioneta 'pick-up' F-150, por un defecto en el sistema de transmisión que puede provocar una reducción involuntaria a segunda marcha.

En documentos publicados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE.UU. (NHTSA, en inglés), Ford señaló que prevé que solo un 1 % de los vehículos incluidos en la llamada a revisión sufran el problema.

Los vehículos afectados están equipados con transmisiones automáticas de seis velocidades fabricados entre marzo de 2014 y agosto de 2017.

Ford ha tenido varios llamados a revisión este 2025. Foto: Ford

¿Por qué tienen problema las F-150 con la transmisión?

Ford señaló que el defecto es fruto de "la degradación de conexiones eléctricas", causada por el calor y las vibraciones, que produce la pérdida de señal en el módulo de control de transmisión y una repentina reducción a segunda marcha.



"Una reducción inesperada a una marcha inferior puede provocar una disminución brusca de la velocidad de las ruedas durante un breve periodo, lo que en algunas situaciones podría hacer que los neumáticos traseros derrapen hasta que el vehículo reduzca su velocidad", señaló la NHTSA.

"Esta condición podría provocar la pérdida de control del vehículo, aumentando el riesgo de accidente", añadió la agencia estadounidense.

Ford se ha comprometido a actualizar de forma gratuita el software del módulo de control para solventar el problema.

Ford F-150 es una de las más populares en toda la historia de la marca. Foto. Ford Media

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¿Por qué se fue el responsable los carros eléctricos en Ford?

El responsable de vehículos eléctricos de Ford, Doug Field, dejará el fabricante de automóviles en mayo, meses después de que la compañía estadounidense decidiese abandonar sus ambiciosos planes de electrificación con un coste de 19.500 millones de dólares.

Field, que solo ha estado en la compañía cinco años, es un antiguo ejecutivo de Tesla que llegó a Ford en 2021 tras ser responsable del fallido proyecto de automóvil de Apple como vicepresidente de Proyectos Especiales de la compañía tecnológica.

Ford anunció la salida de Field como parte de un proceso de reorganización de su estructura, que a partir de ahora contará con una unidad denominada Creación de Producto e Industrialización, "para generar uno de los despliegues más intensivos de productos, software y servicios de la historia" de la compañía.

Ford había debutado con este automóvil desde 1998. Foto: Ford Press

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La nueva unidad, que será dirigida por el director de operaciones de Ford, Kumar Galhotra, integrará el actual equipo encargado del desarrollo de vehículos eléctricos, explico el fabricante en un comunicado.

Ford dijo que la unidad de Creación de Producto e Industrialización le permitirá renovar, para 2029, el 80 % de su gama de productos en Norteamérica y el 70 % de su gama global, lo que incluirá el lanzamiento del primer vehículo que utilizará la nueva plataforma de Vehículo Eléctrico Universal.

Ese vehículo, una camioneta 'pick-up' de tamaño medio que Farley comparó con el famoso Modelo T que masificó la producción de automóviles en EE.UU. a principios del siglo XX, aparecerá en 2027.

La compañía añadió que para 2030, el 90 % de los modelos de la compañía estarán disponibles en versiones eléctricas o híbridas.