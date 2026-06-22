Porsche presenta su Cayenne eléctrico antes de su debut regional en el PWRS Road Tour Colombia

Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en poner a prueba el nuevo Porsche Cayenne eléctrico antes de su lanzamiento oficial en la región. La marca alemana aprovechó la primera edición del PWRS Road Tour Colombia para mostrar en carretera su próximo SUV eléctrico de alto desempeño, cuyo debut regional está previsto para agosto.

El modelo fue una de las principales novedades del evento organizado por Autoelite, importador exclusivo de Porsche en Colombia, que reunió a más de 200 entusiastas de la marca en recorridos realizados por carreteras de Cundinamarca y Antioquia.

¿Qué prestaciones tendrá el nuevo Porsche Cayenne eléctrico?

La firma alemana reveló que el Cayenne eléctrico llegará con cifras que lo ubican entre los SUV de mayores prestaciones de su segmento.

De acuerdo con la información suministrada por Porsche, el vehículo podrá desarrollar hasta 1.156 caballos de potencia y acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos.



A ello se suma una autonomía de hasta 642 kilómetros bajo el ciclo WLTP, una de las características más relevantes para un modelo que busca combinar desempeño deportivo con capacidades de uso cotidiano.

Entre sus principales cifras destacan:



Potencia máxima de hasta 1.156 hp.

Aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos.

Autonomía de hasta 642 kilómetros.

Potencia de carga de hasta 400 kW.

Recuperación de energía de hasta 600 kW.

Porsche Cayenne eléctrico Foto: Porsche

¿Cómo es la batería del Porsche Cayenne eléctrico?

Uno de los desarrollos más importantes del modelo se encuentra en su sistema de almacenamiento de energía.

Publicidad

El Cayenne eléctrico incorpora una batería de alto voltaje con capacidad bruta de 113 kWh, compuesta por seis módulos y un total de 192 celdas, además de un sistema de refrigeración líquida diseñado para mantener un funcionamiento eficiente en diferentes condiciones de uso.

Según Porsche, la combinación entre la nueva batería, la gestión térmica predictiva y el sistema de propulsión permite alcanzar los más de 600 kilómetros de autonomía anunciados por la compañía.

Otro de los puntos destacados por el fabricante es la capacidad de recarga.

Publicidad

Gracias a una arquitectura eléctrica de 800 voltios, el Cayenne eléctrico podrá aceptar cargas de hasta 390 kW de forma habitual y alcanzar picos de hasta 400 kW en determinadas condiciones.

Porsche indicó que el vehículo puede pasar del 10 % al 80 % de la batería en menos de 16 minutos cuando se conecta a cargadores de alta potencia.

Además, en apenas 10 minutos es posible recuperar hasta 325 kilómetros de autonomía.

La marca también confirmó que el modelo podrá utilizar infraestructura de carga de 400 voltios mediante un sistema interno que optimiza el proceso de recarga.

Porsche Cayenne eléctrico Foto: Porsche

¿Por qué Colombia fue elegida para esta presentación?

El estreno del Cayenne eléctrico en el PWRS Road Tour Colombia convirtió al país en el primero de Latinoamérica en realizar pruebas dinámicas del modelo antes de su lanzamiento regional.

"Colombia sigue siendo un mercado estratégico para Porsche en la región. Ser el primer y único país de Latinoamérica en probar el nuevo Cayenne eléctrico antes de su lanzamiento oficial demuestra la relevancia que tiene nuestro país para la marca y para el futuro de la movilidad de alto desempeño", afirmó Jorge Behar, gerente general de Autoelite.

Las pruebas se realizaron en rutas que incluyeron corredores como Bogotá, Villa Pinzón, Sesquilé, Guatavita, Guasca y La Calera, escenarios elegidos para evaluar el comportamiento del vehículo en diferentes condiciones de conducción.

Publicidad

El Cayenne eléctrico compartió protagonismo durante el evento con el nuevo Porsche 911 Turbo S, otro de los lanzamientos recientes de la marca alemana, aunque la atención estuvo centrada en el SUV que prepara su llegada oficial al mercado latinoamericano en agosto.