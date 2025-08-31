Pueblo colombiano prohíbe modificaciones en vehículos: sanción lo dejaría sin un peso

Los conductores día a día enfrentan varios problemas en la vía. Por un lado, deben tener paciencia con los trancones o con las obras viales; también deben hacerle frente al pico y placa y a los controles de velocidad. Ahora, además, deben acogerse a una medida muy estricta en un municipio cercano a Bogotá.

Resulta que en Toca, municipio de Boyacá a 3 horas de la capital, la Alcaldía se cansó y puso freno a carros y motos que transitan por sus vías con modificaciones en sus sistemas de escape o sonido, debido al impacto que generan en la calidad de vida de los residentes.



Toca prohíbe escapes modificados en vehículos

De acuerdo con el comunicado de la administración municipal, en las vías de Toca se han detectado motocicletas y automóviles con escapes alterados, sonidos amplificados y dispositivos de audio que superan los niveles de ruido permitidos.

Estas modificaciones no solo son ilegales, sino que también afectan el descanso de la población y la tranquilidad en sectores sensibles como colegios, hospitales y zonas residenciales.

Según la medida, bajo el argumento de proteger el “bienestar colectivo y la convivencia armónica” de los residentes, el municipio se acogió a la Ley 2450 de 2025, que regula la modificación no autorizada de los sistemas de escape en motos y otros vehículos.

Sanciones por escapes alterados en Toca

Con esta nueva norma, la Policía Nacional está autorizada para llevar a cabo operativos en distintos puntos del municipio y utilizar herramientas que permitan calcular el nivel de ruido.

Si se encuentra a un vehículo, ya sea carro o moto, superando los límites establecidos, los conductores deberán enfrentar una sanción tipo 3, que puede superar los $580.000, además de la inmovilización del vehículo.

Cabe destacar que el artículo 35 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, es decir, la Ley 1801 de 2016, respalda estas sanciones. Su objetivo no es únicamente castigar, sino también invitar a los conductores a que no alteren sus vehículos con la excusa de “personalizarlos”.



Educación vial y campañas pedagógicas

Más allá de la sanción económica, la Alcaldía de Toca también anunció que pondrá en marcha campañas pedagógicas en coordinación con la Policía. El propósito es sensibilizar a los conductores sobre los efectos del ruido excesivo y la importancia de respetar las normas de tránsito.

Con esta decisión, Toca se convierte en un ejemplo para otros municipios del país que enfrentan problemas similares con el ruido vehicular, dejando en claro que la movilidad debe ir de la mano con la tranquilidad y el respeto por la comunidad.