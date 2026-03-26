En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente de avión Hércules
Meta y YouTube
Audiencia Nicolás Maduro
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / MinTransporte aclara si Tránsito multará a todos los motociclistas que le coloquen esto a su casco

MinTransporte aclara si Tránsito multará a todos los motociclistas que le coloquen esto a su casco

Según el Código Nacional de Tránsito, la regla principal es que el casco debe cumplir su función de seguridad sin alteraciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad