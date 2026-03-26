MinTransporte aclara si Tránsito multará a todos los motociclistas que le coloquen esto a su casco

Con más de 13 millones de unidades registradas y una porción del mercado de alrededor del 62 %, el parque automotor en Colombia está compuesto, en su mayoría, por motocicletas, según datos del Runt.

Por ejemplo, el uso de intercomunicadores, de cámaras GoPro en los cascos o 360 en las motos, ya es muy común ver hoy en día a miles y miles de motociclistas usando diferentes accesorios en su casco, indistintamente si usan el vehículo para trabajo o movilizarse.



¿Está prohibido usar cámaras pegadas al casco de la moto?

La normativa vigente, en particular la resolución 23385 de 2020, no prohíbe de forma expresa el uso de cámaras tipo acción en el casco. Sin embargo, sí establece condiciones técnicas estrictas sobre cómo debe usarse este elemento de protección.

La regla principal es que el casco debe cumplir su función de seguridad sin alteraciones. Esto incluye:



Cubrir completamente la cabeza

Estar correctamente ajustado bajo la mandíbula

No presentar fisuras ni fallas en el sistema de retención

En ese sentido, la presencia de una cámara no es ilegal por sí misma, pero su instalación puede ser cuestionada si afecta esas condiciones.

Motociclista con GoPro en el casco Foto: Flow

¿Qué dice la norma sobre dispositivos electrónicos?

El punto que ha generado más dudas es el relacionado con el uso de dispositivos dentro o sobre el casco. La resolución indica que no se pueden portar sistemas móviles de comunicación o teléfonos entre la cabeza y el casco, salvo cuando se utilicen con accesorios de manos libres.



Aunque esta disposición está pensada principalmente para elementos internos, algunas interpretaciones la han extendido a dispositivos externos como cámaras. Aun así, la norma no menciona directamente estos accesorios.



¿Pueden multarme si llevo una cámara en el casco?

La posibilidad de sanción depende de la evaluación que haga el agente de tránsito en un control. No se trata de una prohibición automática, sino de una verificación sobre si el casco sigue cumpliendo su función de protección.

En esa verificación, los agentes pueden considerar aspectos como:



Si el accesorio afecta la estabilidad del casco

Si interfiere con el ajuste o la sujeción

Si representa un riesgo adicional en caso de caída

Si el dispositivo está bien instalado, fijo y no altera la seguridad, en principio no debería generar sanción. En otras palabras, la presencia de una cámara, por sí sola, no constituye una infracción automática.

Controles Policía de Tránsito a motocicletas Foto: TransitoBog

Sin embargo, cuando se determina que el casco no está siendo utilizado en las condiciones exigidas por la norma, la conducta puede ser sancionada bajo el Código Nacional de Tránsito.

Publicidad

Esto ocurre si el accesorio compromete la integridad del elemento de protección o modifica su funcionamiento. En esos escenarios, la infracción corresponde al uso inadecuado del casco.

Podrían imponer multa cuando:



La cámara afecta la estructura del casco

Interfiere con el ajuste o la sujeción

Reduce la capacidad de protección en caso de accidente

Representa un riesgo adicional para el conductor

¿Cuál es la multa por no usar bien el casco?

Las sanciones asociadas a este tipo de conductas están clasificadas como infracción tipo C24:



Multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes

Para 2026, cerca de $633.232

Posibilidad de inmovilización del vehículo en casos donde se evidencie riesgo

La aplicación de estas medidas depende de la evaluación que haga la autoridad en cada caso concreto.