¿Sirve cualquier casco para manejar moto? Hay tres prohibidos

En Colombia, las motocicletas se han convertido en el medio de transporte predilecto de los ciudadanos, con más de 12 millones de unidades registradas con corte del primer semestre de 2024, lo que convierte en el más usado en el país.

Sin embargo, esta popularidad viene acompañada de una triste realidad: los motociclistas son los más vulnerables en las vías, enfrentándose a un riesgo considerable de sufrir accidentes graves o fatales.

¿Cuál es la importancia de escoger casco?

Según un estudio del Ministerio de Salud, el trauma craneoencefálico es la principal causa de muerte y lesión grave entre los motociclistas tras un accidente de tránsito. Estas trágicas consecuencias podrían reducirse significativamente si los motociclistas utilizaran cascos que cumplan con las normas de seguridad y los usaran correctamente.

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, a través de su iniciativa Movemos Colombia, destaca la necesidad de usar un casco certificado y bien ajustado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que el uso correcto de un casco puede reducir el riesgo de muerte en un 40 % y la gravedad de las lesiones en un 70 %. Hay que tener en cuenta:



Certificación: eligir un casco que cumpla con alguna de las siguientes certificaciones:

ECE 22.05 o 22.06 (Europa)

22.05 o 22.06 (Europa) FMVSS 218 / DOT (Estados Unidos)

218 / DOT (Estados Unidos) NTC 4533 (Colombia)

Certificación ECE en un casco para moto Foto: Blu Radio Ajuste: el casco debe ajustarse firmemente a la cabeza, sin estar ni demasiado apretado ni holgado. Debe cubrir toda la cavidad craneal. Abrochado: Asegúrate de que el casco esté siempre abrochado correctamente, con todas las correas en buen estado y el seguro intacto.

Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, advierte: "Un casco que no esté debidamente ajustado y asegurado no proporciona la protección necesaria y pone en riesgo la vida del motociclista".

Publicidad

Características de un buen casco y multas

Además de un ajuste perfecto y un buen abrochado, el casco debe cumplir con normativas vigentes de seguridad. Debe tener una coraza exterior dura, medios para absorber la energía del impacto, y un sistema de retención.

También puede incluir aletas para las orejas, una cortina para el cuello, una visera desprendible, un visor y una cubierta facial inferior. El casco debe permitir una buena audición y contar con ventilación adecuada para evitar que la temperatura interna se eleve excesivamente. Este nivel de especificación no es un lujo, sino una necesidad para garantizar la seguridad del motociclista.

Moto Foto: Royal Enfield Press

Publicidad

Tanto el piloto como el copiloto pueden ser multados por el uso incorrecto del casco. No usarlo bien abrochado o no llevarlo correctamente ajustado puede acarrear una multa de aproximadamente 650.000 pesos para 2024. Esta sanción también aplica si el casco no cubre completamente la cabeza o si la correa de cierre en la barbilla no está asegurada.

¿Qué casco no se puede usar?

No todos los cascos son adecuados para el motociclismo. La iniciativa Movemos Colombia señala tres tipos de cascos que deben evitarse:



Casco de bicicleta: no están diseñados para soportar el impacto a alta velocidad. Casco de skate: carecen de las características de protección esenciales para la cabeza y el rostro del motociclista. Casco vintage o retro: muchos de estos cascos no tienen la certificación actual DOT o ECE, lo que significa que no ofrecen la protección adecuada. Además, el diseño de muchos no incluye visera, dejando la nariz, boca y mentón desprotegidos.

Le puede interesar: