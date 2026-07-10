Toyota invertirá 3.600 millones de dólares en Texas, traslada producción desde México

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció hace unos días que trasladará la producción de su camioneta Tacoma de México a Estados Unidos, como parte de una inversión de 3.600 millones de dólares en su planta de Texas.

El anuncio se da poco después de que Washington se negara a renovar un pacto comercial con México y Canadá, lo cual generó incertidumbre entre los empresarios.

Toyota anunció en noviembre planes de invertir hasta 10.000 millones de dólares en Estados Unidos los próximos cinco años.

La empresa espera construir una segunda línea de ensamblaje en su fábrica de San Antonio, Texas, creando más de 2.000 empleos y aumentando su capacidad productiva en más de 150.000 unidades, indicó la empresa el martes en un comunicado.



Agregó que la nueva línea deberá entrar en funcionamiento para 2030.

Toyota y otras fabricantes de autos han comenzado a trasladar su producción a Estados Unidos ante el aumento de aranceles de parte del presidente Donald Trump sobre los vehículos, el acero y el aluminio.

Muchas empresas automovilísticas fabrican sus vehículos en México y otros países para aprovechar los acuerdos comerciales existentes que les permiten exportar a Estados Unidos libre de aranceles.